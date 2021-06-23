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Надає яскравий та неповторний смак: Ліза Глинська розкрила секрети випічки з маком

9:53 23 червня 2021
Ліза Глинська

Переможниця і ведуча кулінарного шоу «МастерШеф» Ліза Глинська, яка раніше розповіла, як приготувати цукерки без цукру та глютену, поділилася секретами випічки з маком.

У Instagram вона розповіла, що для випічки краще використовувати блакитний мак — у нього пряний смак із дещо горіховим відтінком.

«Мак можна додавати у бісквіт, млинці, оладки… Макова начинка надає яскравий і неповторний смак будь-якій випічці — взяти той же маковий рулет… Мак добре поєднується з сиром, його додають у тісто для сирників, сирні запіканки та відкриті пироги типу чізкейку. З маком виходять оригінальні соуси, ще мак використовують для приготування халви, а також його можна додавати до йогурту, кефіру, овочевих і фруктових салатів», — пише Ліза Глинська.

За її словами, смак і аромат маку краще розкривається у начинці. Для цього насіння слід попередньо запарити в окропі і дати набрякнути протягом 30−40 хвилин. Потім мак просушують і розтирають до стану кашки та появи так званого макового «молочка». Отриману макову кашку змішують з цукром або медом — начинка готова.

Нагадаємо, що нещодавно ведуча шоу похвалилася обручкою для заручин — коханий чоловік зробив їй пропозицію під час відпочинку у Домінікані.

Фото Лізи Глинської з соціальних мереж.

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