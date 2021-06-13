Дуже смачно і красиво: Ліза Глинська поділилася рецептом цукерок без цукру, глютену і тваринних жирів

Переможниця і ведуча кулінарного шоу «МастерШеф» Ліза Глинська, яка поділилася радісною новиною про отриману пропозицію руки і серця, порадувала солодким і корисним рецептом цукерок без цукру, глютену і тваринних жирів.

«Готуються легко і просто, і, це — смачно!», — пообіцяла кулінар.

Для приготування 18 корисних цукерок вам знадобляться:

100 г банана

70 г кленового сиропу (або сиропу топінамбура)

60 г арахісової пасти (без цукру)

50 г кокосового борошна

20 г какао-порошку.

Раніше українська співачка Наталія Могилевська шокувала власним рецептом солодощів, особливістю якого є використання сиропу агави замість традиційного цукру, і манної крупи — замість борошна.

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