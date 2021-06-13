Дуже смачно і красиво: Ліза Глинська поділилася рецептом цукерок без цукру, глютену і тваринних жирів
Переможниця і ведуча кулінарного шоу «МастерШеф» Ліза Глинська, яка поділилася радісною новиною про отриману пропозицію руки і серця, порадувала солодким і корисним рецептом цукерок без цукру, глютену і тваринних жирів.
«Готуються легко і просто, і, це — смачно!», — пообіцяла кулінар.
Для приготування 18 корисних цукерок вам знадобляться:
- 100 г банана
- 70 г кленового сиропу (або сиропу топінамбура)
- 60 г арахісової пасти (без цукру)
- 50 г кокосового борошна
- 20 г какао-порошку.
Раніше українська співачка Наталія Могилевська шокувала власним рецептом солодощів, особливістю якого є використання сиропу агави замість традиційного цукру, і манної крупи — замість борошна.160
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