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Книга рецептів

Дуже смачно і красиво: Ліза Глинська поділилася рецептом цукерок без цукру, глютену і тваринних жирів

18:04 13 червня 2021
Ліза Глинська

Переможниця і ведуча кулінарного шоу «МастерШеф» Ліза Глинська, яка поділилася радісною новиною про отриману пропозицію руки і серця, порадувала солодким і корисним рецептом цукерок без цукру, глютену і тваринних жирів.

«Готуються легко і просто, і, це — смачно!», — пообіцяла кулінар.

Для приготування 18 корисних цукерок вам знадобляться:

  • 100 г банана
  • 70 г кленового сиропу (або сиропу топінамбура)
  • 60 г арахісової пасти (без цукру)
  • 50 г кокосового борошна
  • 20 г какао-порошку.

Раніше українська співачка Наталія Могилевська шокувала власним рецептом солодощів, особливістю якого є використання сиропу агави замість традиційного цукру, і манної крупи — замість борошна.

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