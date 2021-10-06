«Унікальний — тому що швидкий»: рецепт незвичайного яблучного пирога від Григорія Германа
Відомий телеведучий і кулінар Григорій Герман, який здивував рецептом яблучних панкейків на сухій сковороді, розповів, як легко приготувати знаменитий французький пиріг Тарт Татен.
Відеорецепт він опублікував в Instagram.
Вам знадобляться:
- яблука — 8 шт.
- цукор — 200 гр.
- вершкове масло — 80 гр
- кориця — столова ложка
- заморожене тісто (листкове бездріжджове) — 1 упаковка.
Спосіб приготування:
Чистимо від шкірки яблука, вирізаємо серцевину, нарізаємо шматочками.
На сковорідку висипаємо весь цукор, топимо його, знімаємо з плити, додаємо вершкове масло і перемішуємо до однорідності.
Викладаємо зверху яблука і відправляємо в духовку на 20 хвилин при 200 градусах.
Тісто розгортаємо товщиною в півсантиметра.
Вирізаємо коло розміром зі сковорідку.
Дещо охолоджені карамелізовані яблука накриваємо тестом.
Прорізаємо в тесті отвори і знову відправляємо в духовку, поки не спечеться.
Виймаємо пиріг, перевертаємо на тарілку відповідного розміру. Їмо з морозивом, вершками, або ж просто так.
Раніше колега Григорія Германа Валентина Хамайко порадила, як збагатити рецепт яблучного пирога вівсяними пластівцями, а в мережі нагадали спосіб приготування знаменитого «цветаевского пирога».47
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