Відомий телеведучий і кулінар Григорій Герман, який здивував рецептом яблучних панкейків на сухій сковороді, розповів, як легко приготувати знаменитий французький пиріг Тарт Татен.

Відеорецепт він опублікував в Instagram.

Вам знадобляться:

яблука — 8 шт.

цукор — 200 гр.

вершкове масло — 80 гр

кориця — столова ложка

заморожене тісто (листкове бездріжджове) — 1 упаковка.

Спосіб приготування:

Чистимо від шкірки яблука, вирізаємо серцевину, нарізаємо шматочками.

На сковорідку висипаємо весь цукор, топимо його, знімаємо з плити, додаємо вершкове масло і перемішуємо до однорідності.

Викладаємо зверху яблука і відправляємо в духовку на 20 хвилин при 200 градусах.

Тісто розгортаємо товщиною в півсантиметра.

Вирізаємо коло розміром зі сковорідку.

Дещо охолоджені карамелізовані яблука накриваємо тестом.

Прорізаємо в тесті отвори і знову відправляємо в духовку, поки не спечеться.

Виймаємо пиріг, перевертаємо на тарілку відповідного розміру. Їмо з морозивом, вершками, або ж просто так.