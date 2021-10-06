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«Унікальний — тому що швидкий»: рецепт незвичайного яблучного пирога від Григорія Германа

17:09 6 жовтня 2021
Тарт Татен

Відомий телеведучий і кулінар Григорій Герман, який здивував рецептом яблучних панкейків на сухій сковороді, розповів, як легко приготувати знаменитий французький пиріг Тарт Татен.

Відеорецепт він опублікував в Instagram.

Вам знадобляться:

  • яблука — 8 шт.
  • цукор — 200 гр.
  • вершкове масло — 80 гр
  • кориця — столова ложка
  • заморожене тісто (листкове бездріжджове) — 1 упаковка.

Спосіб приготування:

Чистимо від шкірки яблука, вирізаємо серцевину, нарізаємо шматочками.

На сковорідку висипаємо весь цукор, топимо його, знімаємо з плити, додаємо вершкове масло і перемішуємо до однорідності.

Викладаємо зверху яблука і відправляємо в духовку на 20 хвилин при 200 градусах.

Тісто розгортаємо товщиною в півсантиметра.

Вирізаємо коло розміром зі сковорідку.

Дещо охолоджені карамелізовані яблука накриваємо тестом.

Прорізаємо в тесті отвори і знову відправляємо в духовку, поки не спечеться.

Виймаємо пиріг, перевертаємо на тарілку відповідного розміру. Їмо з морозивом, вершками, або ж просто так.

Раніше колега Григорія Германа Валентина Хамайко порадила, як збагатити рецепт яблучного пирога вівсяними пластівцями, а в мережі нагадали спосіб приготування знаменитого «цветаевского пирога».

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