«Найпростіша закуска, що не вимагає багато часу»: рецепт перцю по-італійські від судді «МайстерШефа»
Суддя проекту «МайстерШеф» Володимир Ярославський, який раніше поділився рецептом сирної запіканки з гарбузом, розповів, як швидко приготувати смачну закуску — перець по-італійські.
«Це найпростіша закуска, яка не вимагає багато часу на приготування, а з'їдається ще швидше. У мене давно вже лежав червоний перець удома, але не було можливості приготувати. Свіжим я його не дуже люблю, а ось запечений — просто смакота», — пише кулінар в Instagram і радить брати не товсті і довгасті сорти перців — в них менше насіння і щільна, але соковита м'якоть, яка під час запікання не втрачає багато вологи.
Інгредієнти:
- 1 кг перців;
- 1 зубочок часнику;
- Чебрець і петрушка за смаком;
- Оливкова олія;
- Сіль;
- Бальзамічний оцет;
- М'який козиний молодий сир.
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Приготування:
- З перців видалити насіння, розрізати навпіл, змастити олією та поставити у розігріту духовку. Режим — верхнє нагрівання та обдування.
- Дочекатися, поки шкірка перців майже згорить, дістати їх із духовки і накрити фольгою, давши охолонути.
- Видалити згорілу шкірку, додати до перцю сіль, олію, оцет і подрібнений часник, чебрець і петрушку.
- Подавати зі шматочками молодого сиру як закуску.
«Дуже смачно робити брускети з таким перцем або можна його використовувати у салати або основні страви — як додатковий гарнір» , — радить Володимир Ярославський.
Раніше суддя кулінарного шоу поділився рецептом бабусиних вареників на кефірі.
Фото зі сторінки Володимира Ярославського у соціальних мережах.225
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