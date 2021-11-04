«Найпростіша закуска, що не вимагає багато часу»: рецепт перцю по-італійські від судді «МайстерШефа»

Суддя проекту «МайстерШеф» Володимир Ярославський, який раніше поділився рецептом сирної запіканки з гарбузом, розповів, як швидко приготувати смачну закуску — перець по-італійські.

«Це найпростіша закуска, яка не вимагає багато часу на приготування, а з'їдається ще швидше. У мене давно вже лежав червоний перець удома, але не було можливості приготувати. Свіжим я його не дуже люблю, а ось запечений — просто смакота», — пише кулінар в Instagram і радить брати не товсті і довгасті сорти перців — в них менше насіння і щільна, але соковита м'якоть, яка під час запікання не втрачає багато вологи.

Інгредієнти: 1 кг перців;

1 зубочок часнику;

Чебрець і петрушка за смаком;

Оливкова олія;

Сіль;

Бальзамічний оцет;

М'який козиний молодий сир.

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Приготування: З перців видалити насіння, розрізати навпіл, змастити олією та поставити у розігріту духовку. Режим — верхнє нагрівання та обдування.

Дочекатися, поки шкірка перців майже згорить, дістати їх із духовки і накрити фольгою, давши охолонути.

Видалити згорілу шкірку, додати до перцю сіль, олію, оцет і подрібнений часник, чебрець і петрушку.

Подавати зі шматочками молодого сиру як закуску.

«Дуже смачно робити брускети з таким перцем або можна його використовувати у салати або основні страви — як додатковий гарнір» , — радить Володимир Ярославський.

Раніше суддя кулінарного шоу поділився рецептом бабусиних вареників на кефірі.

Фото зі сторінки Володимира Ярославського у соціальних мережах.

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