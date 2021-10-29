Чудовий десерт на Хелловін: відомий шеф-кухар поділився рецептом сирної запіканки з гарбузом
Суддя проекту «Майстер Шеф» Володимир Ярославський, який розкрив секрети приготування правильної панна-котта, поділився актуальним рецептом сирної запіканки з гарбузом. На його думку, саме цей теплий та затишний рецепт стане справжньою окрасою святкової вечірки на Хелловін.
Готовий десерт кухар рекомендує подавати теплим, доповнивши його варенням чи сметаною.
Вам знадобляться:
- 350 г домашнього сиру;
- 90 г цукру;
- 35 г манної крупи;
- 300 г гарбузового пюре;
- 70 г вершків 30%;
- 2 великі яйця;
- 100 г родзинок або інших в'ялених смакот за бажанням.
Порада: важливо, щоб гарбузове пюре має бути досить густим і не рідким, а сир — 9% жирності, але не дуже сухий і не пастоподібний.
Етапи приготування:
змішати всі інгредієнти і дайте постояти приблизно півгодини, щоб манна крупа набухла.
ретельно перебити блендером в однорідну суміш до кремоподібної консистенції.
додати ароматизатор — корицю та цедру цитрусових.
у форму для випікання викласти пергамент, змастивши його вершковим маслом і посипавши сухарями.
вилити суміш у форму, рівномірно розподіливши.
випікати 30 хвилин|мінути| при температурі 180 градусів.
Порада: Готовність страви визначається за її зовнішнім виглядом: коли випічка піднялася, у т.ч. у центрі, запіканка повністю готова.
Вам може сподобатися рецепт американського гарбузового пирога з корицею.39
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter