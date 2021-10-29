26.24 / 26.43 30.41 / 30.74
Київ: +8
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Чудовий десерт на Хелловін: відомий шеф-кухар поділився рецептом сирної запіканки з гарбузом

19:05 29 жовтня 2021
Гарбузова запіканка

Суддя проекту «Майстер Шеф» Володимир Ярославський, який розкрив секрети приготування правильної панна-котта, поділився актуальним рецептом сирної запіканки з гарбузом. На його думку, саме цей теплий та затишний рецепт стане справжньою окрасою святкової вечірки на Хелловін.

Готовий десерт кухар рекомендує подавати теплим, доповнивши його варенням чи сметаною.

Вам знадобляться:

  • 350 г домашнього сиру;
  • 90 г цукру;
  • 35 г манної крупи;
  • 300 г гарбузового пюре;
  • 70 г вершків 30%;
  • 2 великі яйця;
  • 100 г родзинок або інших в'ялених смакот за бажанням.

Порада: важливо, щоб гарбузове пюре має бути досить густим і не рідким, а сир — 9% жирності, але не дуже сухий і не пастоподібний.

Етапи приготування:

змішати всі інгредієнти і дайте постояти приблизно півгодини, щоб манна крупа набухла.

ретельно перебити блендером в однорідну суміш до кремоподібної консистенції.

додати ароматизатор — корицю та цедру цитрусових.

у форму для випікання викласти пергамент, змастивши його вершковим маслом і посипавши сухарями.

вилити суміш у форму, рівномірно розподіливши.

випікати 30 хвилин|мінути| при температурі 180 градусів.

Порада: Готовність страви визначається за її зовнішнім виглядом: коли випічка піднялася, у т.ч. у центрі, запіканка повністю готова.

Вам може сподобатися рецепт американського гарбузового пирога з корицею.

39

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гроші

Пенсія в Україні скоро становитиме 4 тисячі грн на місяць: міністерка назвала дату

Гроші

У листопаді пенсіонерам доплатять по 300 грн, але не всім: хто може розраховувати на збільшення

бабуся

Субсидії та пенсії оформлятимуть по-новому: подробиці

пенсіонери

Перехід на пенсію батька: чи можна замість мінімалки у 2670 грн отримувати виплати померлого інваліда війни

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.