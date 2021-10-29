Чудовий десерт на Хелловін: відомий шеф-кухар поділився рецептом сирної запіканки з гарбузом

Суддя проекту «Майстер Шеф» Володимир Ярославський, який розкрив секрети приготування правильної панна-котта, поділився актуальним рецептом сирної запіканки з гарбузом. На його думку, саме цей теплий та затишний рецепт стане справжньою окрасою святкової вечірки на Хелловін.

Готовий десерт кухар рекомендує подавати теплим, доповнивши його варенням чи сметаною.

Вам знадобляться:

350 г домашнього сиру;

90 г цукру;

35 г манної крупи;

300 г гарбузового пюре;

70 г вершків 30%;

2 великі яйця;

100 г родзинок або інших в'ялених смакот за бажанням.

Порада: важливо, щоб гарбузове пюре має бути досить густим і не рідким, а сир — 9% жирності, але не дуже сухий і не пастоподібний.

Етапи приготування: змішати всі інгредієнти і дайте постояти приблизно півгодини, щоб манна крупа набухла. ретельно перебити блендером в однорідну суміш до кремоподібної консистенції. додати ароматизатор — корицю та цедру цитрусових. у форму для випікання викласти пергамент, змастивши його вершковим маслом і посипавши сухарями. вилити суміш у форму, рівномірно розподіливши. випікати 30 хвилин|мінути| при температурі 180 градусів.

Порада: Готовність страви визначається за її зовнішнім виглядом: коли випічка піднялася, у т.ч. у центрі, запіканка повністю готова.

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