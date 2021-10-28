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Американський гарбузовий пиріг: проста й смачна страва напередодні Хелловіна

12:35 28 жовтня 2021
пиріг

Сезон гарбуза у самому розпалі. Можна приготувати безліч страв з цього яскравого та такого корисного овочу. Особливо ароматною та красивою виходить випічка.

Сайт «Готуємо вдома» пропонує рецепт американського гарбузового пирога.

Американський гарбузовий пиріг з корицею

Для тіста

1 ¼ склянки борошна
110 г вершкового масла
2 ч. л. цукру
½ ч. л. солі
6 ст. л. крижаної води

Для начинки

2,5 ст. пюре із запеченого мускатного гарбуза (приблизно з 750 г сирого)
300 мл сметани
2/3 ст. цукру
2 яйця
1 яєчний жовток
1 ч. л. лимонної цедри
½ ч. л. меленої кориці
¼ ч. л. меленого імбиру
по 1/8 ч. л. меленого мускатного горіха, меленої гвоздики та меленого кардамону
½ ч. л. солі

Приготування

Очищений гарбуз нарізати шматочками, запекти під фольгою до готовності в духовці при температурі 180 градусів (близько 30−40 хвилин). Охолодити, подрібнити блендером.

Борошно змішати з сіллю та просіяти. Охолоджене масло перетерти або порубати з борошном у дрібну неоднорідну за розміром крихту.

У крихті зробити поглиблення й влити трохи крижаної води. Зібрати тісто в кульку. Якщо тісто дуже сухе, додати ще крижаної води. Вимішувати тісто не потрібно.

Тісто помістити в пакет або харчову плівку та відправити у морозильну камеру на 15 хвилин.

Потім тісто розкачати, помістити у форму, зробити борти й знову поставити у морозилку на 10−15 хвилин.

Тісто на дні наколоти виделкою, щоб воно не надулося. Випікати 12−15 хвилин при 180 градусах.

У гарбузове пюре додати по 1 яйцю за раз, перемішуючи суміш. Потім додати корицю та інші спеції за бажанням, щіпкою солі та згущеним молоком.

Вилити начинку в основу пирога, випікати 60−80 хвилин при температурі 170 градусів.
Пиріг готовий, коли начинка з обох боків вже не рухається, а в центрі трохи хитається, але вона не рідка.

Дати пирогу повністю охолонути у формі. При остиганні пиріг може трохи осісти. Прикрасити за бажанням.

До Хелловіна ще кілька днів, а в мережі вже з'явився гороскоп для кожного зі знаків зодіаку. Чорний маг розповів, як правильно провести День Усіх Святих.

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