Американський гарбузовий пиріг: проста й смачна страва напередодні Хелловіна

Сезон гарбуза у самому розпалі. Можна приготувати безліч страв з цього яскравого та такого корисного овочу. Особливо ароматною та красивою виходить випічка.

Сайт «Готуємо вдома» пропонує рецепт американського гарбузового пирога.

Американський гарбузовий пиріг з корицею

Для тіста

1 ¼ склянки борошна

110 г вершкового масла

2 ч. л. цукру

½ ч. л. солі

6 ст. л. крижаної води

Для начинки

2,5 ст. пюре із запеченого мускатного гарбуза (приблизно з 750 г сирого)

300 мл сметани

2/3 ст. цукру

2 яйця

1 яєчний жовток

1 ч. л. лимонної цедри

½ ч. л. меленої кориці

¼ ч. л. меленого імбиру

по 1/8 ч. л. меленого мускатного горіха, меленої гвоздики та меленого кардамону

½ ч. л. солі

Приготування

Очищений гарбуз нарізати шматочками, запекти під фольгою до готовності в духовці при температурі 180 градусів (близько 30−40 хвилин). Охолодити, подрібнити блендером.

Борошно змішати з сіллю та просіяти. Охолоджене масло перетерти або порубати з борошном у дрібну неоднорідну за розміром крихту.

У крихті зробити поглиблення й влити трохи крижаної води. Зібрати тісто в кульку. Якщо тісто дуже сухе, додати ще крижаної води. Вимішувати тісто не потрібно.

Тісто помістити в пакет або харчову плівку та відправити у морозильну камеру на 15 хвилин.

Потім тісто розкачати, помістити у форму, зробити борти й знову поставити у морозилку на 10−15 хвилин.

Тісто на дні наколоти виделкою, щоб воно не надулося. Випікати 12−15 хвилин при 180 градусах.

У гарбузове пюре додати по 1 яйцю за раз, перемішуючи суміш. Потім додати корицю та інші спеції за бажанням, щіпкою солі та згущеним молоком.

Вилити начинку в основу пирога, випікати 60−80 хвилин при температурі 170 градусів.

Пиріг готовий, коли начинка з обох боків вже не рухається, а в центрі трохи хитається, але вона не рідка.

Дати пирогу повністю охолонути у формі. При остиганні пиріг може трохи осісти. Прикрасити за бажанням.