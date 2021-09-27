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Книга рецептів

Ніжний і вишуканий: легкий рецепт знаменитого десерту від Володимира Ярославського

14:45 27 вересня 2021
Панна Котта

Відомо, що панна кота — вишуканий вершковий десерт, який за консистенцією нагадує желе. Як його приготувати, в мережі розповів суддя шоу «МастерШеф» Володимир Ярославський, який раніше видав секрети готування борщу з салом і яблучним оцтом.

Інгредієнти:

  • молоко 2,5% жирності — 250 грам
  • вершки 30% жирності — 200 грам
  • цукор — 50 грам
  • ваніль / ванільний цукор — 5 грам / або половина палички ванілі
  • желатин — 4−5 грам

Малинове пюре:

  • малина — 300 грам
  • цукор — 30 грам

Етапи приготування:

1. Замочуємо желатин (у кожного свій желатин, але граммовка така ж) в мене пластини

2. Наливаємо молоко в сотейник разом з цукром (50г) ваніллю (можна навіть розмарин) Підігріваємо, щоб цукор розчинився, доводимо майже до кипіння.

3. Вводимо желатин в гаряче молоко, розчиняємо, охолоджуємо, переливаємо в іншу ємність (не гарячу) і ставимо в холодильник (краще на ніч або хоча б на 3−5 годин).

4. Робимо малинове пюре: додаємо цукор (30 г) в малину і розминаємо виделкою, після чого перетираємо через сито. Якщо ж ви бажаєте зберігати пюре кілька днів — краще довести його до кипіння.

5. Коли маса вже застигла в холодильнику (як молочне желе), збиваємо вершки.⠀

6. Дістаємо «молочне желе» з холодильника, збиваємо його блендером. Після цього, в кілька етапів вводимо в нього збиті вершки.

7. Розливаємо по формах і ставимо у холодильник на 1 годину (поки не застигне)

8. Коли Панна Кота застигла в формочках, вливаємо зверху малинове пюре і ставимо в холодильник або вже подаємо.

Для додаткової ароматизації можна додавати в молоко квіти бузини, липи і навіть цедру цитрусових, а замість цукру — брати готові ароматні сиропи — щоб додати нові аромати.

Для прикрашання можна використовувати різні ягоди або фрукти: черешня, персик, ківі.

Нагадаємо, власні секрети готування пана котти має і телеведуча Марічка Падалко.

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