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Особливі нотки смаку: суддя «МастерШеф» розкрив рецепт кетчупу зі слив

11:27 20 жовтня 2021
соус

Поки не закінчився сливовий сезон, урожай пізніх десертних сортів, наприклад, угорку, можна замаринувати на зиму, перетворити в шоколадно-сливове варення або приготувати з неї альтернативу кетчупу. Рецепт сливового соусу з прянощами, без крохмалю і інших сторонніх добавок, наводить в Instagram суддя «МастерШеф» Володимир Ярославський. Соус виходить густим за рахунок пектину в плодах і має особливі нотки смаку.

Кетчуп зі слив

На 700 г слив сорту Угорка (без кісточок) знадобляться:

  • Помідори — 200 г;
  • Часник — 3 зубчики;
  • Цукор (мед) — 70 г;
  • Оцет із сидру (яблучний або винний оцет) — 3 ст. л .;
  • Вода — 50 г;
  • Сіль.
  • За смаком розмарин, чебрець, кориця в паличках, гвоздика, імбир, паприка, перець чорний, перець духмяний.

Сливи скласти у посудину, додати порізані помідори, цукор, оцет, розмарин, чебрець і корицю. Залити водою, довести до кипіння на середньому вогні. Зменшити вогонь і тушкувати, помішуючи дерев'яною лопаткою, близько 45 хвилин. З увареної вдвічі суміші прибрати коричну паличку.
Суміш перетерти блендером, а потім пропустити через сито. Всипати решту спецій, за бажанням додати цукру або оцту, прогріти 5−10 хвилин на слабкому вогні. Охолодити.

Нагадаємо, зі слив також виходять смачні запіканки з сиром і вершками і бісквітний сливовий пиріг за рецептом The New York Times.

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