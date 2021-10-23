Сніданок може бути різним — хтось обмежується яєчнею, хтось готує сирник, хтось — вівсянку, а «просунуті» кулінари дивують справжніми шедеврами на кшталт овочевих кексів. Саме таку страву приготувала днями в ефірі «Сніданку з 1 + 1» телеведуча Неля Шовкопляс.

Кекс назвали «Неперевершений Руся» на честь колеги Руслана Сенічкіна.

Для його приготування знадобиться:

• 200 г твердого сиру

• 380 г борошна

• 3 яйця

• 280 мл молока

• 1 солодкий перець

• 1 столова ложка діжонської гірчиці

• 100 г оливок

• 1 чайна ложка розпушувача

• 80 г вершкового масла

• по 1 чайній ложці куркуми, паприки, солі і перцю.

Спосіб приготування



1. Натерти сир, перець і оливки порізати.

2. Для тіста розтопити вершкове масло, з'єднати з молоком, додати трохи перцю, трохи гірчиці, трохи солі, перемішати і поступово додати борошно і розпушувач.

3. Додати сир, перець, оливки, розмішати.

4. Поділити тісто на дві частини. В одну частину додати куркуму, в другу — паприку.

5. Форму присипати борошном і викласти тісто різного кольору в шаховому порядку.

6. Випікати при температурі 180 градусів 40 хвилин.