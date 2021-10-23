«Неперевершений Руся»: Неля Шовкопляс поділилася рецептом солоного кексу з сиром — назвала його на честь колеги Руслана
Сніданок може бути різним — хтось обмежується яєчнею, хтось готує сирник, хтось — вівсянку, а «просунуті» кулінари дивують справжніми шедеврами на кшталт овочевих кексів. Саме таку страву приготувала днями в ефірі «Сніданку з 1 + 1» телеведуча Неля Шовкопляс.
Кекс назвали «Неперевершений Руся» на честь колеги Руслана Сенічкіна.
Для його приготування знадобиться:
• 200 г твердого сиру
• 380 г борошна
• 3 яйця
• 280 мл молока
• 1 солодкий перець
• 1 столова ложка діжонської гірчиці
• 100 г оливок
• 1 чайна ложка розпушувача
• 80 г вершкового масла
• по 1 чайній ложці куркуми, паприки, солі і перцю.
Спосіб приготування
1. Натерти сир, перець і оливки порізати.
2. Для тіста розтопити вершкове масло, з'єднати з молоком, додати трохи перцю, трохи гірчиці, трохи солі, перемішати і поступово додати борошно і розпушувач.
3. Додати сир, перець, оливки, розмішати.
4. Поділити тісто на дві частини. В одну частину додати куркуму, в другу — паприку.
5. Форму присипати борошном і викласти тісто різного кольору в шаховому порядку.
6. Випікати при температурі 180 градусів 40 хвилин.
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