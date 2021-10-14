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Медовик до свята за 30 хвилин: кулінарний блогер Ольга Матвій розповіла, як приготувати смачний десерт з дитинства

17:44 14 жовтня 2021
Медовик до свята за 30 хвилин: кулінарний блогер Ольга Матвій розповіла, як приготувати смачний десерт з дитинства

Кулінарний блогер Ольга Матвій, у якої тільки на YouTube налічується понад 5 млн підписників, приготувала в прямому ефірі українського телеканалу торт з дитинства — медовик.

Для його створення вам знадобляться:

  • 300 г вершкового масла
  • 300 г цукрової пудри
  • 400 г пісочного печива
  • 400 г борошна
  • 180 г цукру
  • 3 столових ложки сметани 20%
  • 5 упаковок загущувача для сметани
  • 4 столових ложки меду
  • 2 чайних ложки соди
  • 4 яйця
  • 1 пакет ванільного цукру

Приготування

Масло, цукор і мед топляться на вогні в глибокій каструльці, після чого туди додають соду (вона тут же починає пінитися).

Після повного розчинення інгрідіендов каструля знімається з плити і трохи остигає.

У дещо охолоджену масу додають яйця (їх збивають прямо в олійно-медової суміші), і борошно.

Тісто має вийти трохи густішим, ніж сметана. Його виливають на два дека і випікають протягом 5−7 хвилин.

Отримані коржі перемазують сметанним кремом (сметану краще брати пожирніше) і обсипають боки торта крихтою з пісочного печива.

Смачного!

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповіли, як готувати знаменитий повітряний торт «Анна Павлова».

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