Медовик до свята за 30 хвилин: кулінарний блогер Ольга Матвій розповіла, як приготувати смачний десерт з дитинства
Кулінарний блогер Ольга Матвій, у якої тільки на YouTube налічується понад 5 млн підписників, приготувала в прямому ефірі українського телеканалу торт з дитинства — медовик.
Для його створення вам знадобляться:
- 300 г вершкового масла
- 300 г цукрової пудри
- 400 г пісочного печива
- 400 г борошна
- 180 г цукру
- 3 столових ложки сметани 20%
- 5 упаковок загущувача для сметани
- 4 столових ложки меду
- 2 чайних ложки соди
- 4 яйця
- 1 пакет ванільного цукру
Приготування
Масло, цукор і мед топляться на вогні в глибокій каструльці, після чого туди додають соду (вона тут же починає пінитися).
Після повного розчинення інгрідіендов каструля знімається з плити і трохи остигає.
У дещо охолоджену масу додають яйця (їх збивають прямо в олійно-медової суміші), і борошно.
Тісто має вийти трохи густішим, ніж сметана. Його виливають на два дека і випікають протягом 5−7 хвилин.
Отримані коржі перемазують сметанним кремом (сметану краще брати пожирніше) і обсипають боки торта крихтою з пісочного печива.
Смачного!
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