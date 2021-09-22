Готовий за три хвилини: простий рецепт наймоднішої страви осені

З настанням холодів хочеться побалувати себе не тільки обновками в одязі, а й експериментами з улюбленими продуктами. Наймоднішою стравою осіннього сезону, особливо серед поціновувачів правильного харчування, називають «вівсяний млинець». Він простий у приготуванні та ідеально підходить для сніданку.

Українська актриса Катерина Гулякова, яка зіграла головну роль у детективі «Топтун» (канал «Україна»), поділилася своїм рецептом «вівсяного млинця», приготування якого займе всього пару хвилин.

— Я із задоволенням готую вранці млинець з вівсянки, — розповіла Катерина. — Насправді, це приголомшлива страва! Всі мої знайомі вже на неї «підсіли». Вона готується рівно три хвилини.

«Вівсяний млинець» Інгредієнти: вівсянка — 3−4 столові ложки

кип'ячена вода — 3 столові ложки

яйце — 1 штука Приготування: Усі продукти добре перемішати. Вилити отриману суміш на суху розігріту сковороду. Перевернути млинець через 30 секунд. Можна покласти зверху шматочки сиру, накрити кришкою й вимкнути. До звичайного сиру добре додавати ще шматочки брі.

Вівсянку можна використовувати і для «ідеального перекусу», як це робить телеведучий Руслан Сенічкін. Якщо суміш вівсяних пластівців і кокосової стружки додати в сир, вийдуть дуже смачні сирники.

Раніше покроковим рецептом незвичайних «кокосових» сирників поділилася дієтолог Світлана Фукс. Також вона дала важливі поради, як правильно заморозити на зиму фрукти та овочі.

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