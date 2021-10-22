Незвичайний і яскравий смак: рецепт маринованих свинячих ніжок по-вірменському

Вірменська кухня славиться блюдами з м'яса. Крім плову і люля-кебабу, відомі традиційні рецепти страв зі свинини. Наприклад, вірменську зимову закуску можож готують зі свинячих ніжок, добре вимочених і промаринованих. Рецепт наводить Gapama.

Свинячі ніжки по-вірменському На вісім свинячих ніжок знадобиться близько двох літрів розсолу і три літри маринаду. Для розсолу: Вода — 2 л;

Сіль — 6 ст. л. Для маринаду: Вода — 3 л;

Оцет — 100 мл;

Лавровий лист — 6 шт .;

Перець чорний горошком — 1 ст. л.;

Зелень кропу, кінзи;

Часник. Свинячі ніжки вимочуються в холодній воді два дні, щоб усунути запах. Воду необхідно періодично міняти.

Ніжки зварити (не менше 1,5 години), покласти в розсіл на 10 хвилин, промити. М'ясо відокремити від кісток і занурити в маринад під гніт (кришка, тарілка). Витримати 10 годин при кімнатній температурі, потім переставити в холодильник і там залишити не менше, ніж на дві доби.

Нагадаємо, на зиму можна замаринувати солодкий перець за вірменським рецептом — в олії, оцті і спеціях.

Фото pixabay.com

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