Незвичайний і яскравий смак: рецепт маринованих свинячих ніжок по-вірменському
Вірменська кухня славиться блюдами з м'яса. Крім плову і люля-кебабу, відомі традиційні рецепти страв зі свинини. Наприклад, вірменську зимову закуску можож готують зі свинячих ніжок, добре вимочених і промаринованих. Рецепт наводить Gapama.
Свинячі ніжки по-вірменському
На вісім свинячих ніжок знадобиться близько двох літрів розсолу і три літри маринаду.
Для розсолу:
- Вода — 2 л;
- Сіль — 6 ст. л.
Для маринаду:
- Вода — 3 л;
- Оцет — 100 мл;
- Лавровий лист — 6 шт .;
- Перець чорний горошком — 1 ст. л.;
- Зелень кропу, кінзи;
- Часник.
Свинячі ніжки вимочуються в холодній воді два дні, щоб усунути запах. Воду необхідно періодично міняти.
Ніжки зварити (не менше 1,5 години), покласти в розсіл на 10 хвилин, промити. М'ясо відокремити від кісток і занурити в маринад під гніт (кришка, тарілка). Витримати 10 годин при кімнатній температурі, потім переставити в холодильник і там залишити не менше, ніж на дві доби.
Нагадаємо, на зиму можна замаринувати солодкий перець за вірменським рецептом — в олії, оцті і спеціях.
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