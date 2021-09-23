Чудовий маринований перець по-вірменському на зиму: простий і швидкий рецепт
Всім, хто восени займається овочевими заготовками на зиму, стане в нагоді простий рецепт маринованого перцю по-вірменському. Овочі можна консервувати не тільки в складі лечо, а й окремо від помідорів — виключно з оцтом, спеціями та олією. Рецепт наводить 1000 menu.
Маринований перець по-вірменському
На 500 г болгарського перцю знадобиться:
- часник — 4 зубчики;
- вода — 150 мл;
- олія — 50 мл;
- оцет — 50 мл;
- зелений кріп — 50 г;
- лавровий лист — 2 штуки;
- перець духмяний — 2 штуки;
- цукор — 1 ст. л .;
- сіль — 1,5 ч.л.
Приготувати маринад. У каструлю додати воду, олію і оцет, всипати спеції, цукор і сіль, довести до кипіння.
Перець почистити всередині, нарізати. Додати в маринад, бланшувати 5 хвилин невеликими порціями.
Зелень помити, часник нарізати, банки простерилізувати. На дно банки викладається кріп і часник (половину), запашний перець, лавровий лист не додається. Укласти перець, зверху на нього — решту кропу і часнику. Залити маринадом до «плечиків» банки. Простерилізувати 15 хвилин на водяній бані (щоб вода доходила до «плечиків»). Закатати банки.
Нагадаємо, з болгарського перцю можна також приготувати овочеву заправку на зиму або ароматну аджику.
Фото https://ua.depositphotos.com/258
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter