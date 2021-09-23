Чудовий маринований перець по-вірменському на зиму: простий і швидкий рецепт

Всім, хто восени займається овочевими заготовками на зиму, стане в нагоді простий рецепт маринованого перцю по-вірменському. Овочі можна консервувати не тільки в складі лечо, а й окремо від помідорів — виключно з оцтом, спеціями та олією. Рецепт наводить 1000 menu.

Маринований перець по-вірменському На 500 г болгарського перцю знадобиться: часник — 4 зубчики;

вода — 150 мл;

олія — 50 мл;

оцет — 50 мл;

зелений кріп — 50 г;

лавровий лист — 2 штуки;

перець духмяний — 2 штуки;

цукор — 1 ст. л .;

сіль — 1,5 ч.л. Приготувати маринад. У каструлю додати воду, олію і оцет, всипати спеції, цукор і сіль, довести до кипіння.

Перець почистити всередині, нарізати. Додати в маринад, бланшувати 5 хвилин невеликими порціями.

Зелень помити, часник нарізати, банки простерилізувати. На дно банки викладається кріп і часник (половину), запашний перець, лавровий лист не додається. Укласти перець, зверху на нього — решту кропу і часнику. Залити маринадом до «плечиків» банки. Простерилізувати 15 хвилин на водяній бані (щоб вода доходила до «плечиків»). Закатати банки.

Нагадаємо, з болгарського перцю можна також приготувати овочеву заправку на зиму або ароматну аджику.

Фото https://ua.depositphotos.com/

258

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter