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Чудовий маринований перець по-вірменському на зиму: простий і швидкий рецепт

12:33 23 вересня 2021
перець

Всім, хто восени займається овочевими заготовками на зиму, стане в нагоді простий рецепт маринованого перцю по-вірменському. Овочі можна консервувати не тільки в складі лечо, а й окремо від помідорів — виключно з оцтом, спеціями та олією. Рецепт наводить 1000 menu.

Маринований перець по-вірменському

На 500 г болгарського перцю знадобиться:

  • часник — 4 зубчики;
  • вода — 150 мл;
  • олія — 50 мл;
  • оцет — 50 мл;
  • зелений кріп — 50 г;
  • лавровий лист — 2 штуки;
  • перець духмяний — 2 штуки;
  • цукор — 1 ст. л .;
  • сіль — 1,5 ч.л.

Приготувати маринад. У каструлю додати воду, олію і оцет, всипати спеції, цукор і сіль, довести до кипіння.
Перець почистити всередині, нарізати. Додати в маринад, бланшувати 5 хвилин невеликими порціями.
Зелень помити, часник нарізати, банки простерилізувати. На дно банки викладається кріп і часник (половину), запашний перець, лавровий лист не додається. Укласти перець, зверху на нього — решту кропу і часнику. Залити маринадом до «плечиків» банки. Простерилізувати 15 хвилин на водяній бані (щоб вода доходила до «плечиків»). Закатати банки.

Нагадаємо, з болгарського перцю можна також приготувати овочеву заправку на зиму або ароматну аджику.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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