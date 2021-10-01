Доступніше доступного: турецький рецепт запечених баклажанів від Григорія Германа

Телеведучий і кулінарний експерт Григорій Герман, який нещодавно розповів, як приготувати корейський шашлик, поділився у своєму Instagram ще одним екзотичним рецептом — баклажанів по-турецьки, які називаються Імам баялди — Радість Імама.

«По грошах — доступніше доступного, особливо зараз, коли баклажанчики дешеві. Ловіть момент, за хвіст баклажана!» — написав Герман.

Інгредієнти: Баклажани — 4 шт

Цибуля ріпчаста — 2 шт

Солодкий перець — 5 шт

Помідори — 4 шт

Часник — 1 головка

Оливкова олія — 50 мл

Петрушка

Горішки (кедрові або інші на ваш смак) — щіпка

Цукор / перець / сіль — за смаком Приготування: Цибулю нарізають півкільцями. Перець нарізається тонкими короткими смужками. Помідори обрізаються — береться тільки м'ясиста частина. Чиститься та дрібно нарізається весь часник. З баклажанів очищається шкірка та робиться один поздовжній надріз від хвостика до середини синенького. На вогонь ставляться каструля та сковорода. У першій — обсмажуються у фритюрі самі баклажани. У другій — обсмажується цибуля, всього хвилин п'ять. Але через три хвилини додається трохи солі. Не для смаку, а щоб цибуля віддала сік і була м'якшою. Туди ж додається цукор — для карамелізації. Дивимося на баклажани — вони мають стати золотистими, після чого дістаються. До цибулі відправляється нарізаний солодкий перець — ще хвилини на чотири. Потім помідори — ще плюс чотири хвилини. Додається трохи солі та цукру, кедрові горішки, чорний перець. У фіналі — ще на 4 хвилини — закидається часник. Начинка готова. У розріз баклажана обережно вкладається начинка. Після цього вони запікаються хвилин десять при 200 градусах.

Нагадаємо, кулінар Тетяна Литвинова розповіла, як приготувати квашені баклажани. А Ліза Глинська поділилася рецептом, як маринувати цей продукт.

Фото: Instagram german_greg_tv

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