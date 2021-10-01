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Доступніше доступного: турецький рецепт запечених баклажанів від Григорія Германа

21:15 1 жовтня 2021
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Телеведучий і кулінарний експерт Григорій Герман, який нещодавно розповів, як приготувати корейський шашлик, поділився у своєму Instagram ще одним екзотичним рецептом — баклажанів по-турецьки, які називаються Імам баялди — Радість Імама.

«По грошах — доступніше доступного, особливо зараз, коли баклажанчики дешеві. Ловіть момент, за хвіст баклажана!» — написав Герман.

Інгредієнти:

  • Баклажани — 4 шт
  • Цибуля ріпчаста — 2 шт
  • Солодкий перець — 5 шт
  • Помідори — 4 шт
  • Часник — 1 головка
  • Оливкова олія — 50 мл
  • Петрушка
  • Горішки (кедрові або інші на ваш смак) — щіпка
  • Цукор / перець / сіль — за смаком

Приготування:

  1. Цибулю нарізають півкільцями. Перець нарізається тонкими короткими смужками. Помідори обрізаються — береться тільки м'ясиста частина.
  2. Чиститься та дрібно нарізається весь часник. З баклажанів очищається шкірка та робиться один поздовжній надріз від хвостика до середини синенького.
  3. На вогонь ставляться каструля та сковорода. У першій — обсмажуються у фритюрі самі баклажани. У другій — обсмажується цибуля, всього хвилин п'ять. Але через три хвилини додається трохи солі. Не для смаку, а щоб цибуля віддала сік і була м'якшою. Туди ж додається цукор — для карамелізації.
  4. Дивимося на баклажани — вони мають стати золотистими, після чого дістаються.
  5. До цибулі відправляється нарізаний солодкий перець — ще хвилини на чотири. Потім помідори — ще плюс чотири хвилини. Додається трохи солі та цукру, кедрові горішки, чорний перець. У фіналі — ще на 4 хвилини — закидається часник. Начинка готова.
  6. У розріз баклажана обережно вкладається начинка. Після цього вони запікаються хвилин десять при 200 градусах.

Нагадаємо, кулінар Тетяна Литвинова розповіла, як приготувати квашені баклажани. А Ліза Глинська поділилася рецептом, як маринувати цей продукт.

Фото: Instagram german_greg_tv

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