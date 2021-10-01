Доступніше доступного: турецький рецепт запечених баклажанів від Григорія Германа
Телеведучий і кулінарний експерт Григорій Герман, який нещодавно розповів, як приготувати корейський шашлик, поділився у своєму Instagram ще одним екзотичним рецептом — баклажанів по-турецьки, які називаються Імам баялди — Радість Імама.
«По грошах — доступніше доступного, особливо зараз, коли баклажанчики дешеві. Ловіть момент, за хвіст баклажана!» — написав Герман.
Інгредієнти:
- Баклажани — 4 шт
- Цибуля ріпчаста — 2 шт
- Солодкий перець — 5 шт
- Помідори — 4 шт
- Часник — 1 головка
- Оливкова олія — 50 мл
- Петрушка
- Горішки (кедрові або інші на ваш смак) — щіпка
- Цукор / перець / сіль — за смаком
Приготування:
- Цибулю нарізають півкільцями. Перець нарізається тонкими короткими смужками. Помідори обрізаються — береться тільки м'ясиста частина.
- Чиститься та дрібно нарізається весь часник. З баклажанів очищається шкірка та робиться один поздовжній надріз від хвостика до середини синенького.
- На вогонь ставляться каструля та сковорода. У першій — обсмажуються у фритюрі самі баклажани. У другій — обсмажується цибуля, всього хвилин п'ять. Але через три хвилини додається трохи солі. Не для смаку, а щоб цибуля віддала сік і була м'якшою. Туди ж додається цукор — для карамелізації.
- Дивимося на баклажани — вони мають стати золотистими, після чого дістаються.
- До цибулі відправляється нарізаний солодкий перець — ще хвилини на чотири. Потім помідори — ще плюс чотири хвилини. Додається трохи солі та цукру, кедрові горішки, чорний перець. У фіналі — ще на 4 хвилини — закидається часник. Начинка готова.
- У розріз баклажана обережно вкладається начинка. Після цього вони запікаються хвилин десять при 200 градусах.
Нагадаємо, кулінар Тетяна Литвинова розповіла, як приготувати квашені баклажани. А Ліза Глинська поділилася рецептом, як маринувати цей продукт.
Фото: Instagram german_greg_tv253
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