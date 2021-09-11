«Пройдемося по солоненького»: простий рецепт маринованих баклажанів від Лізи Глінської

Кулінар Ліза Глинська, яка раніше поділилася рецептом маринованих помідорів і кабачків, розповіла, як приготувати ще й мариновані баклажани. Рецепт вона опублікувала в Instagram .

Вам знадобляться: 1 кг баклажанів

1,5 л води

10 г солі (1 чайна ложка з гіркою) Маринад: 1 л води

25 г солі (2,5 ч. л з гіркою)

40 г цукру (1,5 ст. л з гіркою)

60 мл рослинного масла (рафінованого, 3 ст. л)

70 мл оцту (6%) (4,5 ст. л)

20 горошин чорного перцю

3 зубчики часнику (за бажанням можна взяти до 8 зубчиків)

2 г хмелі-сунелі (щіпка)

Спосіб приготування

Для приготування цієї закуски потрібно нарізати овочі шматочками, посоливши і заливши окропом.

Проварити 10−15 хвилин.

Злити воду і відставити, після чого приготувати маринад з води, спецій, оцту і часнику.

Заливши приготовані баклажани маринадом, їх треба перемішати, накрити плівкою і прибрати в холодильник на 3 години.

Додати посічену кінзу і кріп.

Варто приготувати і в'ялені томати, які потрібно запекти на решітці.

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