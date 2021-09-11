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«Пройдемося по солоненького»: простий рецепт маринованих баклажанів від Лізи Глінської

21:11 11 вересня 2021
«Пройдемося по солоненького»: простий рецепт маринованих баклажанів від Лізи Глінської

Кулінар Ліза Глинська, яка раніше поділилася рецептом маринованих помідорів і кабачків, розповіла, як приготувати ще й мариновані баклажани. Рецепт вона опублікувала в Instagram .

Вам знадобляться:

  • 1 кг баклажанів
  • 1,5 л води
  • 10 г солі (1 чайна ложка з гіркою)

Маринад:

  • 1 л води
  • 25 г солі (2,5 ч. л з гіркою)
  • 40 г цукру (1,5 ст. л з гіркою)
  • 60 мл рослинного масла (рафінованого, 3 ст. л)
  • 70 мл оцту (6%) (4,5 ст. л)
  • 20 горошин чорного перцю
  • 3 зубчики часнику (за бажанням можна взяти до 8 зубчиків)
  • 2 г хмелі-сунелі (щіпка)

Спосіб приготування

Для приготування цієї закуски потрібно нарізати овочі шматочками, посоливши і заливши окропом.

Проварити 10−15 хвилин.

Злити воду і відставити, після чого приготувати маринад з води, спецій, оцту і часнику.

Заливши приготовані баклажани маринадом, їх треба перемішати, накрити плівкою і прибрати в холодильник на 3 години.

Додати посічену кінзу і кріп.

Варто приготувати і в'ялені томати, які потрібно запекти на решітці.

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