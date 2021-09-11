«Пройдемося по солоненького»: простий рецепт маринованих баклажанів від Лізи Глінської
Кулінар Ліза Глинська, яка раніше поділилася рецептом маринованих помідорів і кабачків, розповіла, як приготувати ще й мариновані баклажани. Рецепт вона опублікувала в Instagram .
Вам знадобляться:
- 1 кг баклажанів
- 1,5 л води
- 10 г солі (1 чайна ложка з гіркою)
Маринад:
- 1 л води
- 25 г солі (2,5 ч. л з гіркою)
- 40 г цукру (1,5 ст. л з гіркою)
- 60 мл рослинного масла (рафінованого, 3 ст. л)
- 70 мл оцту (6%) (4,5 ст. л)
- 20 горошин чорного перцю
- 3 зубчики часнику (за бажанням можна взяти до 8 зубчиків)
- 2 г хмелі-сунелі (щіпка)
Спосіб приготування
Для приготування цієї закуски потрібно нарізати овочі шматочками, посоливши і заливши окропом.
Проварити 10−15 хвилин.
Злити воду і відставити, після чого приготувати маринад з води, спецій, оцту і часнику.
Заливши приготовані баклажани маринадом, їх треба перемішати, накрити плівкою і прибрати в холодильник на 3 години.
Додати посічену кінзу і кріп.
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