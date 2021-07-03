Григорій Герман поділився рецептом корейського шашлику в солодкому маринаді за 40 хвилин
Телеведучий і кулінарний експерт Григорій Герман, який недавно розповів, як на грилі приготувати річкову рибу, поділився рецептом пулькогі — корейського шашлику.
Пулькогі — корейський шашлик
Інгредієнти
450 г свинячої вирізки
0,5 цибулини
3 зубчики часнику
80 мл соєвого соусу
1 ст. л кунжутної олії
50 мл рослинної олії
3 ст. л цукру
1 ч. л перцю чилі меленого
50 мл оцту
3 см кореня імбиру
Приготування
Для маринаду дрібно, до стану кашки, порубати часник, імбир, цибулю. Все скласти в миску та додати соєвий соус, олію, перець чилі та цукор.
Ретельно перемішати всі інгредієнти й додати оцет. Так м'ясо швидше промаринується.
М'ясо нарізати дуже тонко — в міліметр. Перед нарізкою краще його на годину покласти у морозилку. Це дасть можливість отримати тонку нарізку.
Шматочки м'яса покласти у маринад на пів години.
В цей час дерев'яні шпажки для шашлику замочити у воді, щоб на вогні вони не підгоріли.
Нанизати м'ясо, підсмажити на вогні 5 хвилин і можна подавати на стіл.
Подавати шашлик ведучий радить, загорнувши у лист салату з маринованою редискою й морквою або іншими маринованими овочами.
Нагадаємо, раніше Герман розповів, як приготувати коржі для Тако.
Фото Instagram / german_greg_tv
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