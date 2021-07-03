Григорій Герман поділився рецептом корейського шашлику в солодкому маринаді за 40 хвилин

Телеведучий і кулінарний експерт Григорій Герман, який недавно розповів, як на грилі приготувати річкову рибу, поділився рецептом пулькогі — корейського шашлику.

Інгредієнти

450 г свинячої вирізки

0,5 цибулини

3 зубчики часнику

80 мл соєвого соусу

1 ст. л кунжутної олії

50 мл рослинної олії

3 ст. л цукру

1 ч. л перцю чилі меленого

50 мл оцту

3 см кореня імбиру



Приготування



Для маринаду дрібно, до стану кашки, порубати часник, імбир, цибулю. Все скласти в миску та додати соєвий соус, олію, перець чилі та цукор.



Ретельно перемішати всі інгредієнти й додати оцет. Так м'ясо швидше промаринується.



М'ясо нарізати дуже тонко — в міліметр. Перед нарізкою краще його на годину покласти у морозилку. Це дасть можливість отримати тонку нарізку.



Шматочки м'яса покласти у маринад на пів години.



В цей час дерев'яні шпажки для шашлику замочити у воді, щоб на вогні вони не підгоріли.



Нанизати м'ясо, підсмажити на вогні 5 хвилин і можна подавати на стіл.



Подавати шашлик ведучий радить, загорнувши у лист салату з маринованою редискою й морквою або іншими маринованими овочами.