Квашені баклажани: просто та дивовижно смачно

А ви куштували квашені баклажани? Якщо ні, тоді саме час це зробити. Рецептом страви поділилася кулінарка Тетяна Литвинова.

— Ніжний баклажан зверху й знизу, хрустка просолена начинка всередині, все це — квашені баклажани на зиму, — каже Тетяна Литвинова. — Ось рецепт.

Квашені баклажани Баклажани — 1,5 кг Морква — 300 г Перець солодкий — 150 г Перець гострий — 1 шт. Часник — 40 г Зелень (петрушка, базилік, кінза, селера) — 100 г Для бланшування: Вода — 1 л Сіль — 30 г Маринад: Вода — 1 л Сіль — 50 г Лавровий лист — 4 шт. Перець горошок — 1 ч. л. Почнемо з підготовки баклажанів: зробіть наскрізний надріз в баклажані, залиште його цільним з двох кінців і очистіть від плодоніжки. Відправляємо бланшувати в каструлю. Приготуємо маринад, щоб він повністю охолов, поки готуються баклажани. Для цього всі спеції заливаємо окропом — і нехай настоюються. Зараз приготуємо начинку. Для цього нам потрібно подрібнити зелень і часник, натерти моркву, болгарський перець нарізати соломкою. Потім все це добре перемішуємо. Дістаємо баклажани й ставимо їх під гніт на 30−40 хвилин, щоб вони не були гіркими й залишалися пружними. А в солону воду кладемо селеру. Коли баклажани охолонуть, їх можна нафарширувати начинкою та обмотати селерою. Заливаємо холодним розсолом крізь сито. Для квашення вибирайте широку плоску посудину. Потім накриваємо марлею та залишаємо на 5−7 днів. Квашені баклажани готові!

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Фото з альбому Тетяни Литвинової

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