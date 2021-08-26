26.72 / 26.92 31.26 / 31.61
Київ: +16
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Шашлик з баклажанів на зиму: простий рецепт

15:59 26 серпня 2021
Баклажани

Кінець літа і початок осені — відмінний час для консервації на зиму. У тому числі й баклажанів, які, наприклад, телеведучий Григорій Герман готує з пікантним присмаком.

У мережі можна знайти багато рецептів консервації. Один з них на своєму каналі виклала інтернет-користувачка з ніком «Тетяна-городниця», яка пропонує законсервувати «шашлик з баклажанів». Рецепт досить простий.

Інгредієнти:

  • баклажани, очищені від шкірки — 3 кг.
  • олія для смаження — 200 мл.
  • цибуля ріпчаста — 300 гр.
  • часник — 1 головка.
  • приправа для шашлику — 10−15 гр.
  • перець чорний горошком — 10 шт.
  • лавровий лист — 1−3 шт.
  • сіль — 1,5 ст.л.
  • цукор — 2 ст.л.
  • оцет 9% - 70 мл.
  • вода — 150 мл.

Приготування:

  • Баклажани нарізують не тонкими пластинками. На 20 хвилин замочують у підсоленій воді, щоб вони не потемнішали та не вбирали багато олії при смаженні.
  • Перед обсмаженням баклажани обсушити рушником. Смажити на середньому вогні до золотистої скоринки, а не до готовності.
  • Для маринаду у воду додають сіль, цукор, перець, лавровий лист. Довести до кипіння, дочекатися розчинення цукру та солі. Після додати оцет.
  • У каструлю викласти баклажани, пересипати нарізаним часником і цибулею (півкільцями). Кожен шар пересипати приправою для шашлику.
  • Додати у каструлю маринад і поставити баклажани під гніт на 12 годин.
  • Викласти баклажани з цибулею і часником у банки, залити маринадом.
  • Накрити банки кришками, помістити їх у каструлю, залити водою і поставити на вогонь для стерилізації на 10 хвилин. Дати охолонути і відправити на зберігання.

Раніше кулінар Тетяна Литвинова поділилася рецептом баклажанів по-італійськи, які легко приготувати. Вона надала список продуктів, з яких можна приготувати 4−6 порцій цієї пікантної закуски.

Фото з Pixabay.

148

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Оля Полякова

Оля Полякова оцінила вокальні дані Тіни Кароль після її дуету з Андреа Бочеллі

Виплата пенсій з 1 вересня: яких змін очікувати

Виплата пенсій з 1 вересня: яких змін очікувати

чоловік

Зурочення не винне: астрологи назвали три знаки зодіаку, яким не щастить по життю

лічильники

Нові тарифи на електроенергію: як українцям вписатися в норму й платити менше

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.