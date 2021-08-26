Шашлик з баклажанів на зиму: простий рецепт

Кінець літа і початок осені — відмінний час для консервації на зиму. У тому числі й баклажанів, які, наприклад, телеведучий Григорій Герман готує з пікантним присмаком.

У мережі можна знайти багато рецептів консервації. Один з них на своєму каналі виклала інтернет-користувачка з ніком «Тетяна-городниця», яка пропонує законсервувати «шашлик з баклажанів». Рецепт досить простий.

Інгредієнти: баклажани, очищені від шкірки — 3 кг.

олія для смаження — 200 мл.

цибуля ріпчаста — 300 гр.

часник — 1 головка.

приправа для шашлику — 10−15 гр.

перець чорний горошком — 10 шт.

лавровий лист — 1−3 шт.

сіль — 1,5 ст.л.

цукор — 2 ст.л.

оцет 9% - 70 мл.

вода — 150 мл.

Приготування: Баклажани нарізують не тонкими пластинками. На 20 хвилин замочують у підсоленій воді, щоб вони не потемнішали та не вбирали багато олії при смаженні.

Перед обсмаженням баклажани обсушити рушником. Смажити на середньому вогні до золотистої скоринки, а не до готовності.

Для маринаду у воду додають сіль, цукор, перець, лавровий лист. Довести до кипіння, дочекатися розчинення цукру та солі. Після додати оцет.

У каструлю викласти баклажани, пересипати нарізаним часником і цибулею (півкільцями). Кожен шар пересипати приправою для шашлику.

Додати у каструлю маринад і поставити баклажани під гніт на 12 годин.

Викласти баклажани з цибулею і часником у банки, залити маринадом.

Накрити банки кришками, помістити їх у каструлю, залити водою і поставити на вогонь для стерилізації на 10 хвилин. Дати охолонути і відправити на зберігання.

Раніше кулінар Тетяна Литвинова поділилася рецептом баклажанів по-італійськи, які легко приготувати. Вона надала список продуктів, з яких можна приготувати 4−6 порцій цієї пікантної закуски.

Фото з Pixabay.

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