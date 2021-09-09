«Дуже смачні в'ялені помідорчики»: простий рецепт від Лізи Глинської
Переможниця і суддя кулінарного проекту «МайстерШеф» Ліза Глинська, яка раніше поділилася рецептом «швидких» маринованих помідорів, розповіла, як вона в'ялить томати.
Кулінар, виклала рецепт їхнього приготування в Instagram та назвала такі в'ялені помідори смачнющими.
Інгредієнти:
- 3 кг томатів (сорт сливка) ;
- Оливкова олія;
- Сіль;
- Сахар;
- Базилік або орегано (можна і з розмарином) ;
- Часник.
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Приготування:
- Помити і посушити помідори, розрізати їх уздовж та видалити серцевину з насінням.
- Викласти зрізами вниз на паперовий рушник, щоб видалити зайву вологу.
- Змастити решітку оливковою олією і викласти томати зрізами вгору.
- Посолити, присипати цукром і травами.
- В'ялити 8−12 годин у духовці при 80 градусах.
- Нарізати часник слайсами і викласти у банку, чергуючи з помідорами. Залити оливковою олією. Готово!
Раніше своїм рецептом в'ялених помідорів поділилася кулінар Тетяна Литвинова, яка також дала кілька порад з приготування цієї страви.
Фото зі сторінки Лізи Глинської у соціальних мережах.89
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