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«Дуже смачні в'ялені помідорчики»: простий рецепт від Лізи Глинської

10:27 9 вересня 2021
в&#39;ялені помідори

Переможниця і суддя кулінарного проекту «МайстерШеф» Ліза Глинська, яка раніше поділилася рецептом «швидких» маринованих помідорів, розповіла, як вона в'ялить томати.

Кулінар, виклала рецепт їхнього приготування в Instagram та назвала такі в'ялені помідори смачнющими.

Інгредієнти: ⁣

  • 3 кг томатів (сорт сливка) ⁣;
  • Оливкова олія;
  • Сіль⁣;
  • Сахар⁣;
  • Базилік або орегано (можна і з розмарином) ⁣;
  • Часник⁣.

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Приготування:

  • Помити і посушити помідори, розрізати їх уздовж та видалити серцевину з насінням.
  • Викласти зрізами вниз на паперовий рушник, щоб видалити зайву вологу.
  • Змастити решітку оливковою олією і викласти томати зрізами вгору.
  • Посолити, присипати цукром і травами.
  • В'ялити 8−12 годин у духовці при 80 градусах.
  • Нарізати часник слайсами і викласти у банку, чергуючи з помідорами. Залити оливковою олією. Готово!

Раніше своїм рецептом в'ялених помідорів поділилася кулінар Тетяна Литвинова, яка також дала кілька порад з приготування цієї страви.

Фото зі сторінки Лізи Глинської у соціальних мережах.

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