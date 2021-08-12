І трохи оливкової олії: Ліза Глинська поділилася улюбленим рецептом маринованих помідорів
Переможниця і суддя кулінарного проекту «МайстерШеф» Ліза Глинська, яка раніше здивувала шанувальників рецептом салату з томатами та полуницею, розповіла, як вона маринує помідори, які можна їсти вже за 10 годин.
«Мій улюблений рецепт маринованих помідорів», — пише Ліза Глинська у Instagram, розповідаючи, що потрібно для їхнього приготування.
Інгредієнти:
- 500 г помідорів;
- 3 зубчики часнику;
- кріп\петрушка;
- 15 г солі;
- 10 г цукру;
- 10 мл оцту (9%);
- 30 мл оливкової олії.
Приготування:
- Миємо помідори, робимо надріз (як показано на відео).
- Вичавлуємо часник, додаємо оцет, цукор, сіль та оливкову олію — перемішуємо.
- Нарізаємо кріп і петрушку, відправляємо до маринаду, перемішуємо.
- З'єднуємо маринад з помідорами та перемішуємо.
- Накриваємо плівкою і залишаємо помідори при кімнатній температурі на 10 годин, періодично перемішуємо.
Раніше Ліза Глинська розповідала, яке м'ясо краще вибирати для шашлику та ділилася улюбленими рецептами маринаду.
Фото — скріншот.150
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