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І трохи оливкової олії: Ліза Глинська поділилася улюбленим рецептом маринованих помідорів

10:05 12 серпня 2021
Мариновані помідори

Переможниця і суддя кулінарного проекту «МайстерШеф» Ліза Глинська, яка раніше здивувала шанувальників рецептом салату з томатами та полуницею, розповіла, як вона маринує помідори, які можна їсти вже за 10 годин.

«Мій улюблений рецепт маринованих помідорів», — пише Ліза Глинська у Instagram, розповідаючи, що потрібно для їхнього приготування.


Інгредієнти:

  • 500 г помідорів;
  • 3 зубчики часнику;
  • кріп\петрушка;
  • 15 г солі;
  • 10 г цукру;
  • 10 мл оцту (9%);
  • 30 мл оливкової олії.

Приготування:

  • Миємо помідори, робимо надріз (як показано на відео).
  • Вичавлуємо часник, додаємо оцет, цукор, сіль та оливкову олію — перемішуємо.
  • Нарізаємо кріп і петрушку, відправляємо до маринаду, перемішуємо.
  • З'єднуємо маринад з помідорами та перемішуємо.
  • Накриваємо плівкою і залишаємо помідори при кімнатній температурі на 10 годин, періодично перемішуємо.

Раніше Ліза Глинська розповідала, яке м'ясо краще вибирати для шашлику та ділилася улюбленими рецептами маринаду.

Фото — скріншот.

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