І трохи оливкової олії: Ліза Глинська поділилася улюбленим рецептом маринованих помідорів

Переможниця і суддя кулінарного проекту «МайстерШеф» Ліза Глинська, яка раніше здивувала шанувальників рецептом салату з томатами та полуницею, розповіла, як вона маринує помідори, які можна їсти вже за 10 годин.

«Мій улюблений рецепт маринованих помідорів», — пише Ліза Глинська у Instagram, розповідаючи, що потрібно для їхнього приготування.



Інгредієнти: 500 г помідорів;

3 зубчики часнику;

кріп\петрушка;

15 г солі;

10 г цукру;

10 мл оцту (9%);

30 мл оливкової олії.

Приготування: Миємо помідори, робимо надріз (як показано на відео).

Вичавлуємо часник, додаємо оцет, цукор, сіль та оливкову олію — перемішуємо.

Нарізаємо кріп і петрушку, відправляємо до маринаду, перемішуємо.

З'єднуємо маринад з помідорами та перемішуємо.

Накриваємо плівкою і залишаємо помідори при кімнатній температурі на 10 годин, періодично перемішуємо.

Раніше Ліза Глинська розповідала, яке м'ясо краще вибирати для шашлику та ділилася улюбленими рецептами маринаду.

Фото — скріншот.

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