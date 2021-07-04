Чим більше цибулі, тим краще: Ліза Глинська поділилася кращими рецептами маринаду для шашлику

Відомий український кухар-кондитер, засновниця і викладач школи «GL», а також переможниця і суддя кулінарного проекту «МастерШеф» Ліза Глинська, яка отримала пропозицію руки і серця, поділилася улюбленими рецептами маринаду для шашлику, а також розповіла, яке м'ясо краще вибирати.

Для шашлику вона «дозволяє» брати будь-яке м'ясо: свинину, яловичину, баранину, курку, індичку, проте спочатку варто видалити сухожилля, а саме м'ясо — нарізати поперек волокон. Шматочки повинні бути розміром із сірникову коробку або яйце. Якщо м'ясо свіже, молоде, його можна просто посолити і поперчити.

Але базове правило маринаду — чим більше цибулі, тим краще. Можна додати часник, імбир, паприку, запашний перець …

Сама Ліза не використовує для маринадів ні майонез, ні кетчуп, ні оцет, і ділиться улюбленими рецептами.

Фірмовий маринад від Коханого

Вода + соєвий соус — в пропорції 2: 1.

Нарізати м'ясо на шматочки, помістити в контейнер і залити маринадом так, щоб він повністю покрив м'ясо. Залишити на 10−12 годин в холодильнику.

Цибулевий маринад

Цибулю подрібнити в пюре, а перед смаженням промокнути м'ясо. Або ж використовувати цибулевий сік.

Кефірний маринад

Кефір + цибуля (кільцями), пропорції 1: 1 + 1 ст. л. хмелі-сунелі.

Мінеральний маринад

Мінеральна вода + цибуля, 1: 1 + 1 ст. л. рослинного масла + 1 ст. л. приправ.

Винний маринад

Біле вино + цибуля, 1: 1 + можна додати свіжий базилік.

Маринад з ківі

Ківі + цибуля.

Ківі пробити блендером до пюре, перетерти через сито, щоб позбутися від чорних насіння. Змішати з дрібно натертим луком. Залишити м'ясо в маринаді на 10−12 годин.

Важливо: сіль і перець додаємо в усі маринади, крім маринаду з соєвим соусом.

А телеведучий і кулінарний експерт Григорій Герман поділився рецептом пулькогі — корейського шашлику в солодкому маринаді за 40 хвилин.

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