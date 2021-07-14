«Незвичайне, але дуже вдале поєднання»: Ліза Глинська здивувала рецептом салату з томатами та полуницею

Ведуча кулінарного шоу «МайстерШеф» Ліза Глинська, яка раніше розповіла, як приготувати полунично-лаймове желе, поділилася рецептом легкого салату, до складу якого входять… помідори та полуниця.

Ліза Глинська зізнається, що запросто з'їдає цілу тарілку такого салату. «У мене виникає таке відчуття, що це був якийсь десерт», — говорить кулінар.

За її словами, салат з помідорів і полуниці може бути як основною стравою, так і перекусом. «Поєднання таких інгредієнтів, як полуниця і помідор, я вперше раз спробувала у колекції кондитера П'єра Ерме. І думала, як би перенести це у кулінарне життя. Це виявилося дуже просто. Такий салат — легкий і швидкий», — додала Ліза Глинська.

інгредієнти: 500 г томатів (мікс);

150 г полуниці (1 склянка);

20 г горіхів (кешью або фісташки).

Для заправки: 20 мл оливкової олії (1 ст. л.);

15 мл бальзамика (1,5 ч. л.);

сіль (за смаком).

Помідори слід бланшувати, зняти шкірку, нарізати на невеликі шматочки і видалити насіння (за бажанням). Полуницю розрізати навпіл. Змішати томати і полуницю.

Для заправки змішати оливкову олію, бальзамік, додати сіль і перемішати.

Заправити салат і посипати подрібненими фісташками.



Раніше Ліза Глинська розповіла, як приготувати цукерки без цукру, глютену та тваринних жирів.

Фото — скріншот.

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