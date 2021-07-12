В'ялені томати: просто смакота

Стиглі томати мають неповторний смак та аромат. З них можна приготувати безліч страв. Одна з найсмачніших — в'ялені томати. Рецептом ділиться кулінарка Тетяна Литвинова.

— Сьогодні приготуємо в'ялені томати, — каже Тетяна Литвинова. — Це дуже смачно.

В'ялені томати Інгредієнти: помідори сливка — 1 кг (вихід в'ялених 200 г)

сіль — 20 г

цукор — 20 г

спеції: перець, сухий часник, орегано

заливка — олія оливкова Приготування: Розрізаємо помідори навпіл і вирізаємо серцевину. Залишаємо на пів години на паперовому рушнику сушитися. Ставимо в сушарку для овочів і фруктів на 8 годин з одного боку, потім з другого. Заливаємо оливковою олією.

Поради від Тетяни Литвинової: Щоб томати були м'якими, використовуйте помідори сорту сливка. Томати повинні бути середнього розміру. Щоб позбутися зайвої вологи, половинки помідорів надріжте та викладіть на серветку на 30 хв. Щоб томати мали насичений смак, їх потрібно посолити й додати цукор. Томати потрібно сушити близько 7−8 годин з кожного боку.

Раніше Тетяна Литвинова розповіла, як правильно заморозити вишню.

Фото з альбому Тетяни Литвинової

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