В'ялені томати: просто смакота
Стиглі томати мають неповторний смак та аромат. З них можна приготувати безліч страв. Одна з найсмачніших — в'ялені томати. Рецептом ділиться кулінарка Тетяна Литвинова.
— Сьогодні приготуємо в'ялені томати, — каже Тетяна Литвинова. — Це дуже смачно.
В'ялені томати
Інгредієнти:
- помідори сливка — 1 кг (вихід в'ялених 200 г)
- сіль — 20 г
- цукор — 20 г
- спеції: перець, сухий часник, орегано
- заливка — олія оливкова
Приготування:
- Розрізаємо помідори навпіл і вирізаємо серцевину.
- Залишаємо на пів години на паперовому рушнику сушитися.
- Ставимо в сушарку для овочів і фруктів на 8 годин з одного боку, потім з другого.
- Заливаємо оливковою олією.
Поради від Тетяни Литвинової:
- Щоб томати були м'якими, використовуйте помідори сорту сливка.
- Томати повинні бути середнього розміру.
- Щоб позбутися зайвої вологи, половинки помідорів надріжте та викладіть на серветку на 30 хв.
- Щоб томати мали насичений смак, їх потрібно посолити й додати цукор.
- Томати потрібно сушити близько 7−8 годин з кожного боку.
Раніше Тетяна Литвинова розповіла, як правильно заморозити вишню.
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Фото з альбому Тетяни Литвинової245
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