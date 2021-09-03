Мариновані кабачки за 10 хвилин: швидкий рецепт від Лізи Глинської

Кулінар Ліза Глинська, яка раніше поділилася рецептом маринованих помідорів, розповіла, як маринувати кабачки всього за 10 хвилин. Вона розмістила відео на своєму YouTube-каналі.

Інгредієнти: 3 молодих кабачка;

1 ст. л. солі (без гірки);

1 ст. л. цукру (без гірки);

20 мл оцту 9% (1,5 ст. л.);

2 зубчики часнику;

50 мл рослинного масла (3,5 ст. л.);

петрушка або перець чилі (за бажанням). Приготування: Помити та просушити кабачки.

Нарізати їх на тонкі смужки.

Посолити кабачки та відставити на 15 хвилин, вони повинні пустити сік.

Приготувати маринад.

Змішати в мисці рослинне масло, цукор і оцет.

Подрібнити перець чилі, часник і петрушку, додати в маринад.

Злити зайвий сік від кабачків.

Додати до кабачків маринад. Перемішати.

Накрити харчовою плівкою та прибрати в холодильник на 2−3 години.

Нагадаємо, Ліза Глинська розповіла, як консервувати помідори в томатному соку.

Фото: скріншот відео

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