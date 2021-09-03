Мариновані кабачки за 10 хвилин: швидкий рецепт від Лізи Глинської
Кулінар Ліза Глинська, яка раніше поділилася рецептом маринованих помідорів, розповіла, як маринувати кабачки всього за 10 хвилин. Вона розмістила відео на своєму YouTube-каналі.
Інгредієнти:
- 3 молодих кабачка;
- 1 ст. л. солі (без гірки);
- 1 ст. л. цукру (без гірки);
- 20 мл оцту 9% (1,5 ст. л.);
- 2 зубчики часнику;
- 50 мл рослинного масла (3,5 ст. л.);
- петрушка або перець чилі (за бажанням).
Приготування:
- Помити та просушити кабачки.
- Нарізати їх на тонкі смужки.
- Посолити кабачки та відставити на 15 хвилин, вони повинні пустити сік.
- Приготувати маринад.
- Змішати в мисці рослинне масло, цукор і оцет.
- Подрібнити перець чилі, часник і петрушку, додати в маринад.
- Злити зайвий сік від кабачків.
- Додати до кабачків маринад. Перемішати.
- Накрити харчовою плівкою та прибрати в холодильник на 2−3 години.
Нагадаємо, Ліза Глинська розповіла, як консервувати помідори в томатному соку.
Фото: скріншот відео105
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