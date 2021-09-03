26.86 / 27.04 31.72 / 32.07
Київ: +18
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Мариновані кабачки за 10 хвилин: швидкий рецепт від Лізи Глинської

14:59 3 вересня 2021
Приготування страви

Кулінар Ліза Глинська, яка раніше поділилася рецептом маринованих помідорів, розповіла, як маринувати кабачки всього за 10 хвилин. Вона розмістила відео на своєму YouTube-каналі.

Інгредієнти:

  • 3 молодих кабачка;
  • 1 ст. л. солі (без гірки);
  • 1 ст. л. цукру (без гірки);
  • 20 мл оцту 9% (1,5 ст. л.);
  • 2 зубчики часнику;
  • 50 мл рослинного масла (3,5 ст. л.);
  • петрушка або перець чилі (за бажанням).

Приготування:

  • Помити та просушити кабачки.
  • Нарізати їх на тонкі смужки.
  • Посолити кабачки та відставити на 15 хвилин, вони повинні пустити сік.
  • Приготувати маринад.
  • Змішати в мисці рослинне масло, цукор і оцет.
  • Подрібнити перець чилі, часник і петрушку, додати в маринад.
  • Злити зайвий сік від кабачків.
  • Додати до кабачків маринад. Перемішати.
  • Накрити харчовою плівкою та прибрати в холодильник на 2−3 години.

Нагадаємо, Ліза Глинська розповіла, як консервувати помідори в томатному соку.

Фото: скріншот відео

105

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Банкомат

Термінали не працюватимуть, картки заблокують: «ПриватБанк» попередив клієнтів про проблеми 4 вересня

Бухгалтер

Зарплати будуть рахувати по-новому

Гороскоп кохання

Тельці змусять ревнувати, а на Риб і Близнюків чекають приємні сюрпризи: гороскоп кохання на вересень від Хаяла Алекперова

Знаки зодіаку

Яким чотирьом знакам зодіаку посміхнуться зірки — гороскоп на 3 вересня

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.