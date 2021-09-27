Додасть пікантності салату та пасті: рецепт часнику, запеченого з пряними травами

У кожної господині є свої секрети приготування страв. Крапелька соусу або пряність зроблять смак незвичайним. Ідеєю «секретного інгредієнта», який додасть пікантності салату та пасті, поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова. Це часник, запечений з пряними травами.

— Сьогодні у мене дуже незвичайний рецепт, — каже Елла Іванова. — Такий часник можна додавати в салати, до овочів, пасті. Або, наприклад, доповнити їм бутерброди з домашнім хлібом.

Часник, запечений з пряними травами

Раджу запікати цілі головки, просто відрізати їхні верхівки. Додайте спеції, пряні трави (чебрець, розмарин тощо) та олію. Дуже смачно — з оливковою. Можна використовувати суміш оливкової та соняшникової олії.

Загорніть часник у фольгу та запікайте при температурі 180−200 градусів протягом 20−25 хвилин. Охолодіть. Додавайте до страв за смаком. Смачного!