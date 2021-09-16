26.60 / 26.78 31.26 / 31.57
Київ: +20
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Легкий рецепт лечо: смачно та ароматно

12:56 16 вересня 2021
лечо

Осінній урожай щедрий. Можна приготувати стільки всього смачного! Лечо — одне з улюблених страв гурманів. У ньому яскравість і солодкість теплих днів, які залишають нас до наступного літа. Але не будемо сумувати! Краще займемося справою на кухні! А потім будемо ласувати та пригощати рідних.

Рецептом смачного лечо з «ФАКТАМИ» поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

— Люблю лечо, — каже Елла Іванова. — Готувати його нескладно, а смак і аромат нікого не залишить байдужим.

Лечо

1 кг помідорів

1 кг червоного перцю

1 гіркий перець

30 г часнику

Неповна столова ложка солі

100 г цукру

2 ст. ложки олії

1−2 ст. ложки оцту

Помідори та гіркий перець пропускаємо через м'ясорубку. Варимо хвилин 25−30.

Додаємо перець, нарізаний соломкою. Варимо 10 хвилин.

Додаємо сіль, цукор, часник, олію

Ще 10 хвилин — і готово!

Раніше Елла Іванова розповіла «ФАКТАМ», як приготувати часниково-петрушкову олію, яка ідеально доповнить багато страв.

Читайте також: Баклажани у клярі: ситно та смачно

Фото з альбому Елли Іванової

121

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсія в Україні

При виході на пенсію жінкам підвищать виплати у розмірі 9 відсотків: стало відомо про важливу ініціативу Кабміну

Полякова з чоловіком і дітьми

«Штормить тихо»: Оля Полякова пояснила, чому живе з чоловіком, не дивлячись на відсутність пристрасті у стосунках

Електроенергія

В Україні змінять тариф на електроенергію: названі терміни

Настя Каменських

«Потап не виконав подружній обов'язок»: Каменських в класичному брючному костюмі засмутила прихильників

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.