Легкий рецепт лечо: смачно та ароматно
Осінній урожай щедрий. Можна приготувати стільки всього смачного! Лечо — одне з улюблених страв гурманів. У ньому яскравість і солодкість теплих днів, які залишають нас до наступного літа. Але не будемо сумувати! Краще займемося справою на кухні! А потім будемо ласувати та пригощати рідних.
Рецептом смачного лечо з «ФАКТАМИ» поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.
— Люблю лечо, — каже Елла Іванова. — Готувати його нескладно, а смак і аромат нікого не залишить байдужим.
Лечо
1 кг помідорів
1 кг червоного перцю
1 гіркий перець
30 г часнику
Неповна столова ложка солі
100 г цукру
2 ст. ложки олії
1−2 ст. ложки оцту
Помідори та гіркий перець пропускаємо через м'ясорубку. Варимо хвилин 25−30.
Додаємо перець, нарізаний соломкою. Варимо 10 хвилин.
Додаємо сіль, цукор, часник, олію
Ще 10 хвилин — і готово!
Раніше Елла Іванова розповіла «ФАКТАМ», як приготувати часниково-петрушкову олію, яка ідеально доповнить багато страв.
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Фото з альбому Елли Іванової121
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