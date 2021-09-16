Легкий рецепт лечо: смачно та ароматно

Осінній урожай щедрий. Можна приготувати стільки всього смачного! Лечо — одне з улюблених страв гурманів. У ньому яскравість і солодкість теплих днів, які залишають нас до наступного літа. Але не будемо сумувати! Краще займемося справою на кухні! А потім будемо ласувати та пригощати рідних.

Рецептом смачного лечо з «ФАКТАМИ» поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

— Люблю лечо, — каже Елла Іванова. — Готувати його нескладно, а смак і аромат нікого не залишить байдужим.

Лечо 1 кг помідорів 1 кг червоного перцю 1 гіркий перець 30 г часнику Неповна столова ложка солі 100 г цукру 2 ст. ложки олії 1−2 ст. ложки оцту Помідори та гіркий перець пропускаємо через м'ясорубку. Варимо хвилин 25−30. Додаємо перець, нарізаний соломкою. Варимо 10 хвилин. Додаємо сіль, цукор, часник, олію Ще 10 хвилин — і готово!

Раніше Елла Іванова розповіла «ФАКТАМ», як приготувати часниково-петрушкову олію, яка ідеально доповнить багато страв.

Фото з альбому Елли Іванової

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