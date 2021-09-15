Ідеально доповнить багато страв: рецепт часниково-петрушечної олії від Елли Іванової

Зелень надає стравам аромат, пікантний смак і, звичайно, є прекрасним декором. Її можна просто подрібнити — і цього буде цілком достатньо. А можна на її основі приготувати олію. Наприклад, часниково-петрушечну.

Ідеєю смаколика поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка не перестає дивувати своїми експериментами. Адже саме так народжуються нові рецепти, які з часом можуть стати класичними.