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Книга рецептів

Ідеально доповнить багато страв: рецепт часниково-петрушечної олії від Елли Іванової

14:20 15 вересня 2021
часниково-петрушечна олія в баночці

Зелень надає стравам аромат, пікантний смак і, звичайно, є прекрасним декором. Її можна просто подрібнити — і цього буде цілком достатньо. А можна на її основі приготувати олію. Наприклад, часниково-петрушечну.

Ідеєю смаколика поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка не перестає дивувати своїми експериментами. Адже саме так народжуються нові рецепти, які з часом можуть стати класичними.

— Петрушка, часник та олія — вдале поєднання, — говорить Елла Іванова. — В Італії цей мікс додають до спагетті. В Іспанії в такій олії маринують м'ясо та рибу. А я додаю її в маринади, соуси, салати, бутерброди, супи.

— Поділетесь рецептом?

— Звісно! Це просто чарівна суміш!

Часниково-петрушечна олія

Інгредієнти:

  • пучок петрушки
  • 5−6 зубчиків часнику
  • 50−100 г оливкової або іншої олії
  • сіль

Приготування:

Зелень добре промити. У ємність викласти петрушку. Додати воду та столову ложку оцту. Дати постояти хвилин 15. Добре промити й викласти на паперові рушники.

Трохи подрібнити петрушку.

З'єднати петрушку, часник та олію. Добре збити за допомогою блендера. Додати за смаком сіль.

Смачного!

Раніше Елла Іванова поділилася легким рецептом вітамінного салату із заправкою з авокадо.

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Фото з альбому Елли Іванової

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