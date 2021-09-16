Мариновані зелені помідори з часником: простий рецепт на зиму
Більшість рецептів томатних заготовок на зиму передбачають використання повністю зрілих овочів. Але є і рецепти для любителів зелених помідорів. На стадії «молочної» стиглості томати також можна консервувати, якщо правильно підібрати інгредієнти. У рецепті від smachno.ua консервантом виступає часник, яким начиняють помідори.
Мариновані зелені помідори з часником
- вода — 3 літри;
- помідори;
- часник;
- кріп — і стебло, і насіння;
- оцет — 250 мл;
- сіль — 2 ст. л.;
- цукор — 3 ст. л.;
- лавровий лист — 3 штуки.
У помідорах зробити надріз, вкласти туди зубчик часнику. На дно банки укласти кріп, акуратно помістити помідори.
Приготувати розсіл. Закип'ятити воду, влити оцет, додати цукор, сіль, спеції і насіння кропу. Залити в банки, закатати.
Нагадаємо, заготовлюючи помідори на зиму, можна скористатися рецептом овочевого асорті (томати плюс огірки), а бурі помідори отримають цікавий смак у маринаді з корицею.
фото pixabay.com49
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