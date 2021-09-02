Помідори з корицею на зиму: простий рецепт

Кінець літа й осінь — сезон заготівель на зиму. Відомі люди, визнані кулінари діляться ексклюзивними рецептами, розповідають про способи заморозки овочів та фруктів, дають поради. Наш рецепт для любителів «класики».

Звичайні помідори, які виходять з незвичайним смаком.

Помідори з корицею

Інгредієнти на 1,5 літрову банку помідори — 500 грамів (в залежності від розміру)

лавровий лист — 2 штуки

гвоздика — 4 штуки

запашний перець — 6−8 горошин

солодкий перець — половинка

цибуля — ¼ цибулини

олія 2 стол. ложки Для маринаду

вода — 1 літр

сіль — 2 стол. ложки без верху

цукор — 6 стіл. ложок з гіркою

оцет 9% - 75 мл

кориця мелена — 1 чайн. ложка Приготування На дно 1,5-літрової банки покласти лавровий лист, гвоздику, запашний перець, солодкий перець, ріпчасту цибулю та олію. Зверху укласти помідори, розрізані на 4 частини. Ідеально підійдуть бурі помідори. Зверху ще одне кільце цибулі. Всі інгредієнти для маринаду перемішати, щоб уникнути утворення грудочок кориці, й довести його до кипіння. Готовий маринад залити в банки. Банки необхідно простерилізувати.

Нагадаємо, доктор Комаровський вважає, що в XXI столітті нема потреби займатися заготовками. Адже консервування не може забезпечити збереження корисних властивостей продуктів. Найоптимальнішим способом заготівлі овочів та фруктів на зиму є заморожування.

65

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter