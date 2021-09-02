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Помідори з корицею на зиму: простий рецепт

18:36 2 вересня 2021
помідори

Кінець літа й осінь — сезон заготівель на зиму. Відомі люди, визнані кулінари діляться ексклюзивними рецептами, розповідають про способи заморозки овочів та фруктів, дають поради. Наш рецепт для любителів «класики».

Звичайні помідори, які виходять з незвичайним смаком.

Помідори з корицею

Інгредієнти на 1,5 літрову банку

помідори — 500 грамів (в залежності від розміру)
лавровий лист — 2 штуки
гвоздика — 4 штуки
запашний перець — 6−8 горошин
солодкий перець — половинка
цибуля — ¼ цибулини
олія 2 стол. ложки

Для маринаду
вода — 1 літр
сіль — 2 стол. ложки без верху
цукор — 6 стіл. ложок з гіркою
оцет 9% - 75 мл
кориця мелена — 1 чайн. ложка

Приготування

На дно 1,5-літрової банки покласти лавровий лист, гвоздику, запашний перець, солодкий перець, ріпчасту цибулю та олію.

Зверху укласти помідори, розрізані на 4 частини. Ідеально підійдуть бурі помідори.

Зверху ще одне кільце цибулі.

Всі інгредієнти для маринаду перемішати, щоб уникнути утворення грудочок кориці, й довести його до кипіння.

Готовий маринад залити в банки. Банки необхідно простерилізувати.

Нагадаємо, доктор Комаровський вважає, що в XXI столітті нема потреби займатися заготовками. Адже консервування не може забезпечити збереження корисних властивостей продуктів. Найоптимальнішим способом заготівлі овочів та фруктів на зиму є заморожування.

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