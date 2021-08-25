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Цікавий і яскравий смак: простий рецепт «найсмачнішого асорті на зиму»

12:47 25 серпня 2021
Соління

У розпалі сезон консервування, раніше медик розповів, як заготовити на зиму аджику, але найпопулярніший варіант — це огірки з помідорами. Рецепт їх консервування разом з іншими овочами опублікував сайт Поваренок.ру.

Інгредієнти найсмачнішого асорті на зиму:

• Огірок — 3 кг
• Помідори черрі — 1,5 кг
• Перець болгарський — 0,5 кг
• Цибуля ріпчаста — 0,5 кг
• Кабачок) — 1 шт
• Перець чорний (горошок)
• Лист лавровий (за кількістю банок)
• Часник — за смаком
• Насіння гірчиці — 0,5 ч. л.
• Зелень (по гілочці: кріп, листя смородини)
• Вода — 3 л
• Сіль — 4,5 ст. л.
• Цукор — 10,5 ст. л.
• Оцет (столовий 9%) — 270 мл

Приготування:

  • Помідори вимити, часник очистити та промити.
  • На кожну 1,5 літрову банку покласти по 3 зубчики часнику.
  • Огірки замочити в холодній воді та залишити на 2 години, потім промити в теплій воді.
  • Лавровий лист і перець горошком залити гарячою водою, хвилин через 10 воду злити.
  • На банку взяти по 1 лавровому листу та приблизно по 15−20 горошин перцю.
  • Цибулю нарізати кільцями, перець очистити від насіння та нарізати часточками.
  • Кабачок чиститься та ріжеться довільно.
  • У каструлю наливається вода, викладається зелень.
  • Відразу додаються сіль, цукор і оцет.
  • У кожну банку на дно викладається по 3−4 зубчики часнику, половина чайної ложки гірчиці (насіння), лавровий лист, 15−20 горошин чорного перцю, кільця огірків, болгарський перець і кабачок. На завершення — помідори
  • Банки заливаються киплячим маринадом і закочуються.

Нагадаємо, існує незвичайний рецепт заготовки на зиму смачних маринованих помідорів.

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