Цікавий і яскравий смак: простий рецепт «найсмачнішого асорті на зиму»
У розпалі сезон консервування, раніше медик розповів, як заготовити на зиму аджику, але найпопулярніший варіант — це огірки з помідорами. Рецепт їх консервування разом з іншими овочами опублікував сайт Поваренок.ру.
Інгредієнти найсмачнішого асорті на зиму:
• Огірок — 3 кг
• Помідори черрі — 1,5 кг
• Перець болгарський — 0,5 кг
• Цибуля ріпчаста — 0,5 кг
• Кабачок) — 1 шт
• Перець чорний (горошок)
• Лист лавровий (за кількістю банок)
• Часник — за смаком
• Насіння гірчиці — 0,5 ч. л.
• Зелень (по гілочці: кріп, листя смородини)
• Вода — 3 л
• Сіль — 4,5 ст. л.
• Цукор — 10,5 ст. л.
• Оцет (столовий 9%) — 270 мл
Приготування:
- Помідори вимити, часник очистити та промити.
- На кожну 1,5 літрову банку покласти по 3 зубчики часнику.
- Огірки замочити в холодній воді та залишити на 2 години, потім промити в теплій воді.
- Лавровий лист і перець горошком залити гарячою водою, хвилин через 10 воду злити.
- На банку взяти по 1 лавровому листу та приблизно по 15−20 горошин перцю.
- Цибулю нарізати кільцями, перець очистити від насіння та нарізати часточками.
- Кабачок чиститься та ріжеться довільно.
- У каструлю наливається вода, викладається зелень.
- Відразу додаються сіль, цукор і оцет.
- У кожну банку на дно викладається по 3−4 зубчики часнику, половина чайної ложки гірчиці (насіння), лавровий лист, 15−20 горошин чорного перцю, кільця огірків, болгарський перець і кабачок. На завершення — помідори
- Банки заливаються киплячим маринадом і закочуються.
Нагадаємо, існує незвичайний рецепт заготовки на зиму смачних маринованих помідорів.196
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter