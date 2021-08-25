Цікавий і яскравий смак: простий рецепт «найсмачнішого асорті на зиму»

У розпалі сезон консервування, раніше медик розповів, як заготовити на зиму аджику, але найпопулярніший варіант — це огірки з помідорами. Рецепт їх консервування разом з іншими овочами опублікував сайт Поваренок.ру.

Інгредієнти найсмачнішого асорті на зиму: • Огірок — 3 кг

• Помідори черрі — 1,5 кг

• Перець болгарський — 0,5 кг

• Цибуля ріпчаста — 0,5 кг

• Кабачок) — 1 шт

• Перець чорний (горошок)

• Лист лавровий (за кількістю банок)

• Часник — за смаком

• Насіння гірчиці — 0,5 ч. л.

• Зелень (по гілочці: кріп, листя смородини)

• Вода — 3 л

• Сіль — 4,5 ст. л.

• Цукор — 10,5 ст. л.

• Оцет (столовий 9%) — 270 мл Приготування: Помідори вимити, часник очистити та промити.

На кожну 1,5 літрову банку покласти по 3 зубчики часнику.

Огірки замочити в холодній воді та залишити на 2 години, потім промити в теплій воді.

Лавровий лист і перець горошком залити гарячою водою, хвилин через 10 воду злити.

На банку взяти по 1 лавровому листу та приблизно по 15−20 горошин перцю.

Цибулю нарізати кільцями, перець очистити від насіння та нарізати часточками.

Кабачок чиститься та ріжеться довільно.

У каструлю наливається вода, викладається зелень.

Відразу додаються сіль, цукор і оцет.

У кожну банку на дно викладається по 3−4 зубчики часнику, половина чайної ложки гірчиці (насіння), лавровий лист, 15−20 горошин чорного перцю, кільця огірків, болгарський перець і кабачок. На завершення — помідори

Банки заливаються киплячим маринадом і закочуються.

Нагадаємо, існує незвичайний рецепт заготовки на зиму смачних маринованих помідорів.

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