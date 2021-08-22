Важливо, як розрізати: незвичайний і простий рецепт маринованих помідорів половинками

Існує величезна кількість рецептів маринованих помідорів на зиму. Цього разу в мережі поділилися варіантом заготовки томатів половинками.

Інгредієнти:

Перець духмяний (горошок)

Гірчиця (в зернах)

Часник

Оцет (столовий)

Цукор

Сіль

Помідори

Петрушка (зелень)

Приготування

Відбираємо помідори і розрізаємо на половинки. Важливо, щоб в розрізі не було видно кісточки.

Готуємо банки. На дно кожної чистої ємності кладемо 3 невеликих зубчики часнику, 2 чайної ложки гірчиці зернами, 2 горошинки чорного перцю, зелень петрушки.

Укладаємо помідори розрізами вниз. Щоб помідори вляглися, потрібно злегка постукати банкою по чомусь м'якому.

Варимо маринад. На 1 л води беремо 3 столові ложки цукру, 1 столову ложку солі і 50 г оцту.

Заливаємо помідори гарячим маринадом і ставимо стерилізувати на 12 хвилин. Закочує і перевертаємо банки до охолодження.

З 9 кг помідор виходить 11 літрових банок закуски.

Нагадаємо, Ліза Глинська пропонує не чекати до зими, а поласувати маринованими томатами вже через 3 години.

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