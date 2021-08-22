Важливо, як розрізати: незвичайний і простий рецепт маринованих помідорів половинками
Існує величезна кількість рецептів маринованих помідорів на зиму. Цього разу в мережі поділилися варіантом заготовки томатів половинками.
Інгредієнти:
- Перець духмяний (горошок)
- Гірчиця (в зернах)
- Часник
- Оцет (столовий)
- Цукор
- Сіль
- Помідори
- Петрушка (зелень)
Приготування
Відбираємо помідори і розрізаємо на половинки. Важливо, щоб в розрізі не було видно кісточки.
Готуємо банки. На дно кожної чистої ємності кладемо 3 невеликих зубчики часнику, 2 чайної ложки гірчиці зернами, 2 горошинки чорного перцю, зелень петрушки.
Укладаємо помідори розрізами вниз. Щоб помідори вляглися, потрібно злегка постукати банкою по чомусь м'якому.
Варимо маринад. На 1 л води беремо 3 столові ложки цукру, 1 столову ложку солі і 50 г оцту.
Заливаємо помідори гарячим маринадом і ставимо стерилізувати на 12 хвилин. Закочує і перевертаємо банки до охолодження.
З 9 кг помідор виходить 11 літрових банок закуски.
Нагадаємо, Ліза Глинська пропонує не чекати до зими, а поласувати маринованими томатами вже через 3 години.34
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