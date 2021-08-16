Помідори в томатному соку: простий рецепт для любителів консервації

Серпень — відмінний час для консервації на зиму фруктів і овочів, у тому числі й помідорів, рецептом швидкої мариновки яких нещодавно ділилася кулінар Ліза Глинська.

На сайті 1000.menu запропонований нескладний рецепт консервації помідорів у томатному соку.

Інгредієнти: Помідори — 8 кг (з них 3,5 кг — для соку);

Сіль — 5 ст.л.;

Цукор — 6 ст.л.;

Лавровий лист — 4 шт.;

Перець горошком — 6 шт.

Для консервації слід брати маленькі та міцні помідори, для соку — великі, м'ясисті та переспілі.

Приготування: Помити помідори і дати добре стекти. У великих плодів (для соку) вирізати місце кріплення плодоніжки, розрізати на кілька частин та подрібнити у блендері або м'ясорубці. За бажанням можна зняти жорстку шкірку, обдавши овочі окропом та охолодивши у холодній воді.

Каструлю з томатним пюре, цукром і сіллю поставити на вогонь. Довести до кипіння, додати лавровий лист та перець. Зменшити вогонь і варити ще 15 хвилин помішуючи.

У стерилізовані банки розкласти дрібні помідори, залити їх окропом, прикрити кришками — це робиться у той час, поки вариться сік.

Злити воду з банок, залити помідори соком, прикрити кришками і поставити у каструлі з водою на вогонь для стерилізації протягом 15 хвилин.

Закатати банки кришками, поставити охолоджуватися у перевернутому вигляді, прикривши теплим рушником.

Раніше дієтолог Світлана Фукс поділилася рекомендаціями щодо замороження овочів і фруктів. За її словами, зберігання при низьких температурах викликає незначну втрату поживних речовин. Найбільш нестійкі до заморожування — вітаміни С і В1.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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