26.61 / 26.81 31.22 / 31.57
Київ: +31
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Помідори в томатному соку: простий рецепт для любителів консервації

14:07 16 серпня 2021
Помідори

Серпень — відмінний час для консервації на зиму фруктів і овочів, у тому числі й помідорів, рецептом швидкої мариновки яких нещодавно ділилася кулінар Ліза Глинська.

На сайті 1000.menu запропонований нескладний рецепт консервації помідорів у томатному соку.

Інгредієнти:

  • Помідори — 8 кг (з них 3,5 кг — для соку);
  • Сіль — 5 ст.л.;
  • Цукор — 6 ст.л.;
  • Лавровий лист — 4 шт.;
  • Перець горошком — 6 шт.

Для консервації слід брати маленькі та міцні помідори, для соку — великі, м'ясисті та переспілі.

Приготування:

  • Помити помідори і дати добре стекти. У великих плодів (для соку) вирізати місце кріплення плодоніжки, розрізати на кілька частин та подрібнити у блендері або м'ясорубці. За бажанням можна зняти жорстку шкірку, обдавши овочі окропом та охолодивши у холодній воді.
  • Каструлю з томатним пюре, цукром і сіллю поставити на вогонь. Довести до кипіння, додати лавровий лист та перець. Зменшити вогонь і варити ще 15 хвилин помішуючи.
  • У стерилізовані банки розкласти дрібні помідори, залити їх окропом, прикрити кришками — це робиться у той час, поки вариться сік.
  • Злити воду з банок, залити помідори соком, прикрити кришками і поставити у каструлі з водою на вогонь для стерилізації протягом 15 хвилин.
  • Закатати банки кришками, поставити охолоджуватися у перевернутому вигляді, прикривши теплим рушником.

Раніше дієтолог Світлана Фукс поділилася рекомендаціями щодо замороження овочів і фруктів. За її словами, зберігання при низьких температурах викликає незначну втрату поживних речовин. Найбільш нестійкі до заморожування — вітаміни С і В1.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

147

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсійне посвідчення

Розмір пенсій в Україні скоротиться до 20 відсотків від колишньої зарплати: в Мінсоцполітики назвали причину

Таліб

Афганська трагедія: хто такі таліби і чого вони хочуть

Катерина Бужинська

Скандал навколо концерту на День Незалежності заграв по-новому: що не поділили Царик та Бужинська

Одержувач субсидії

Українців позбавлятимуть субсідій за рішенням інспекторів: що відомо

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.