«Просто бомба»: рецепт смажених кабачків на зиму з морквою та кетчупом

Осінь — час, коли господині активно заготовляють домашню консервацію. Взимку відмінно підуть не тільки традиційне лечо з болгарських перців і помідорів, а й, наприклад, кабачки.

Рецепт смажених кабачків з морквою, цибулею і кетчупом пропонує сайт «Заготовки впрок». Аромату та смаку цій страві, яка прекрасно гармонує з будь-яким гарніром, надає кетчуп і томатна паста.

Інгредієнти: 11/2 кг невеликих кабачків;

2 моркви;

1 цибулина;

3 столові ложки томатної пасти;

250 мл води;

2 столові ложки цукру;

1 столова ложка солі;

250 мл рослинної олії для обсмажування кабачків;

250 г кетчупу чилі;

1 невелика головка часнику;

50 мл оцту 9%.

Приготування: Наріжте кабачки кружечками шириною 5 міліметрів. Присоліть та залишіть на хвилин 20 в мисці. Трохи обсмажте на олії з обох сторін.

Моркву натріть на тертці, цибулю наріжте півкільцями, викладіть у каструлю.

Розведіть томатну пасту водою і влийте в каструлю з овочами. Додайте цукор, сіль, олію і кетчуп. Перемішайте і залиште на 5 хвилин.

На помірному вогні доведіть масу до кипіння, варіть 20 хвилин.

Додайте кабачки і залишайте на вогні ще на 15 хвилин.

За 5 хвилин до готовності додати подрібнений часник і оцет.

Розкладіть салат по банках і закрийте кришками. Готово!

Раніше кулінар Сергій Калінін представив незвичайний рецепт кабачків по-корейськи на зиму.

Про те, як приготувати кабачки по іспанському рецептом з часником, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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