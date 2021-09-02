«Просто бомба»: рецепт смажених кабачків на зиму з морквою та кетчупом
Осінь — час, коли господині активно заготовляють домашню консервацію. Взимку відмінно підуть не тільки традиційне лечо з болгарських перців і помідорів, а й, наприклад, кабачки.
Рецепт смажених кабачків з морквою, цибулею і кетчупом пропонує сайт «Заготовки впрок». Аромату та смаку цій страві, яка прекрасно гармонує з будь-яким гарніром, надає кетчуп і томатна паста.
Інгредієнти:
- 11/2 кг невеликих кабачків;
- 2 моркви;
- 1 цибулина;
- 3 столові ложки томатної пасти;
- 250 мл води;
- 2 столові ложки цукру;
- 1 столова ложка солі;
- 250 мл рослинної олії для обсмажування кабачків;
- 250 г кетчупу чилі;
- 1 невелика головка часнику;
- 50 мл оцту 9%.
Приготування:
- Наріжте кабачки кружечками шириною 5 міліметрів. Присоліть та залишіть на хвилин 20 в мисці. Трохи обсмажте на олії з обох сторін.
- Моркву натріть на тертці, цибулю наріжте півкільцями, викладіть у каструлю.
- Розведіть томатну пасту водою і влийте в каструлю з овочами. Додайте цукор, сіль, олію і кетчуп. Перемішайте і залиште на 5 хвилин.
- На помірному вогні доведіть масу до кипіння, варіть 20 хвилин.
- Додайте кабачки і залишайте на вогні ще на 15 хвилин.
- За 5 хвилин до готовності додати подрібнений часник і оцет.
- Розкладіть салат по банках і закрийте кришками. Готово!
Раніше кулінар Сергій Калінін представив незвичайний рецепт кабачків по-корейськи на зиму.
Про те, як приготувати кабачки по іспанському рецептом з часником, читайте на сайті «ФАКТІВ».
Фото: https://ua.depositphotos.com.175
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