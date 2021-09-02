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«Просто бомба»: рецепт смажених кабачків на зиму з морквою та кетчупом

11:00 2 вересня 2021
кабачки

Осінь — час, коли господині активно заготовляють домашню консервацію. Взимку відмінно підуть не тільки традиційне лечо з болгарських перців і помідорів, а й, наприклад, кабачки.

Рецепт смажених кабачків з морквою, цибулею і кетчупом пропонує сайт «Заготовки впрок». Аромату та смаку цій страві, яка прекрасно гармонує з будь-яким гарніром, надає кетчуп і томатна паста.

Інгредієнти:

  • 11/2 кг невеликих кабачків;
  • 2 моркви;
  • 1 цибулина;
  • 3 столові ложки томатної пасти;
  • 250 мл води;
  • 2 столові ложки цукру;
  • 1 столова ложка солі;
  • 250 мл рослинної олії для обсмажування кабачків;
  • 250 г кетчупу чилі;
  • 1 невелика головка часнику;
  • 50 мл оцту 9%.

Приготування:

  • Наріжте кабачки кружечками шириною 5 міліметрів. Присоліть та залишіть на хвилин 20 в мисці. Трохи обсмажте на олії з обох сторін.
  • Моркву натріть на тертці, цибулю наріжте півкільцями, викладіть у каструлю.
  • Розведіть томатну пасту водою і влийте в каструлю з овочами. Додайте цукор, сіль, олію і кетчуп. Перемішайте і залиште на 5 хвилин.
  • На помірному вогні доведіть масу до кипіння, варіть 20 хвилин.
  • Додайте кабачки і залишайте на вогні ще на 15 хвилин.
  • За 5 хвилин до готовності додати подрібнений часник і оцет.
  • Розкладіть салат по банках і закрийте кришками. Готово!

Раніше кулінар Сергій Калінін представив незвичайний рецепт кабачків по-корейськи на зиму.

Про те, як приготувати кабачки по іспанському рецептом з часником, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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