Лечо з помідорів та перцю на зиму: простий рецепт смачної закуски
Серед маси різних рецептів заготовок на зиму лечо з болгарського перцю та помідорів займає особливе місце.
Блюдо виходить солодкуватим, з яскравим ароматом часнику, насиченою й шовковистою структурою соусу. Його можна подавати до столу до різних каш, страв з картоплі, до м'яса, птиці і т.д.
Перці для лечо слід вибирати солодкі та м'ясисті. А помідори повинні бути середнього розміру й не водянисті, радять на сайті «АртЛанч».
Лечо з перцю та помідорів
Інгредієнти
болгарський перець — 3 кг;
помідори — 3 кг;
сіль — 4 ст. ложки;
цукор — 1,5 склянки;
лавровий лист — 2 штуки;
перець горошком — 8 штук;
олія — 200 мл;
яблучний (підійде і звичайний) оцет — 80 мл.
Приготування
Ретельно промити овочі.
Грубо нарізати помідори й перець. Всі зайві частини видалити.
Перекрутити помідори в м'ясорубці. Отриману масу скласти в каструлю.
Помідори кип'ятити на маленькому вогні 15 хвилин, додати перець, цукор, сіль, олію. Варити 20 хвилин.
В самому кінці додати перець горошком, лавровий лист та оцет. Кип'ятити ще 5−7 хвилин.
Банки стерилізувати.
Розкласти лечо по банках й закрити кришками. Перевернути догори дном та закутати у ковдру, залишивши до повного охолодження.
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