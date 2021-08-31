Лечо з помідорів та перцю на зиму: простий рецепт смачної закуски

Серед маси різних рецептів заготовок на зиму лечо з болгарського перцю та помідорів займає особливе місце.

Блюдо виходить солодкуватим, з яскравим ароматом часнику, насиченою й шовковистою структурою соусу. Його можна подавати до столу до різних каш, страв з картоплі, до м'яса, птиці і т.д.

Перці для лечо слід вибирати солодкі та м'ясисті. А помідори повинні бути середнього розміру й не водянисті, радять на сайті «АртЛанч».

Лечо з перцю та помідорів Інгредієнти болгарський перець — 3 кг;

помідори — 3 кг;

сіль — 4 ст. ложки;

цукор — 1,5 склянки;

лавровий лист — 2 штуки;

перець горошком — 8 штук;

олія — 200 мл;

яблучний (підійде і звичайний) оцет — 80 мл. Приготування

Ретельно промити овочі. Грубо нарізати помідори й перець. Всі зайві частини видалити. Перекрутити помідори в м'ясорубці. Отриману масу скласти в каструлю. Помідори кип'ятити на маленькому вогні 15 хвилин, додати перець, цукор, сіль, олію. Варити 20 хвилин. В самому кінці додати перець горошком, лавровий лист та оцет. Кип'ятити ще 5−7 хвилин. Банки стерилізувати. Розкласти лечо по банках й закрити кришками. Перевернути догори дном та закутати у ковдру, залишивши до повного охолодження.

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