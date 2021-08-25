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Смачні кабачки по-корейськи на зиму: кулінар Сергій Калінін представив незвичайний рецепт

17:39 25 серпня 2021
кабачки

Існує маса рецептів, як заготовити кабачки на зиму. Одним з них, «екзотичним», поділився кулінар Сергій Калінін на СТБ.

Кабачки по-корейськи

Інгредієнти

Кабачки — 3 кг
Морква — 0,5 кг
Цибуля — 0,5 кг
Перець болгарський — 6 шт.
Часник — 2−3 головки
Зелень — до смаку
Соняшникова олія — 1 ст.
Оцет — 200 г
Цукор — 200 г
Сіль — 2 ст. л.
Спеції для моркви по-корейськи — 1 пакетик

Приготування

Кабачки та моркву почистити, натерти на довгі смужки.

Болгарський перець та цибулю нарізати тонкою соломкою.

Часник пропустити через прес, зелень покришити.

Змішати всі інгредієнти, залити маринадом з олії, оцту, солі, цукру та спецій. Поставити у холодильник на три-чотири години, після чого розкласти по банках.

Півлітрові банки з кабачками по-корейськи стерилізувати протягом 20 хвилин. Закатати.

Раніше «ФАКТИ» публікували простий рецепт смачного асорті на зиму.

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