Смачні кабачки по-корейськи на зиму: кулінар Сергій Калінін представив незвичайний рецепт
Існує маса рецептів, як заготовити кабачки на зиму. Одним з них, «екзотичним», поділився кулінар Сергій Калінін на СТБ.
Кабачки по-корейськи
Інгредієнти
Кабачки — 3 кг
Морква — 0,5 кг
Цибуля — 0,5 кг
Перець болгарський — 6 шт.
Часник — 2−3 головки
Зелень — до смаку
Соняшникова олія — 1 ст.
Оцет — 200 г
Цукор — 200 г
Сіль — 2 ст. л.
Спеції для моркви по-корейськи — 1 пакетик
Приготування
Кабачки та моркву почистити, натерти на довгі смужки.
Болгарський перець та цибулю нарізати тонкою соломкою.
Часник пропустити через прес, зелень покришити.
Змішати всі інгредієнти, залити маринадом з олії, оцту, солі, цукру та спецій. Поставити у холодильник на три-чотири години, після чого розкласти по банках.
Півлітрові банки з кабачками по-корейськи стерилізувати протягом 20 хвилин. Закатати.
Раніше «ФАКТИ» публікували простий рецепт смачного асорті на зиму.170
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter