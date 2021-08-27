Кабачки з часником по-іспанськи: оригінальний рецепт
Європейська кухня пропонує багато рецептів страв з кабачків. І якщо набридла кабачкова ікра або кабачки по-корейськи, завжди можна приготувати кабачки з часником за іспанським рецептом. Смажити потрібно на оливковій олії, а попередньо дати кабачкам випустити сік. Відеорецепт опубліковано на YouTube-каналі Frische Rezepte.
Кабачки по-іспанськи з часником
На два середніх кабачка знадобляться:
- Часник — 6 зубчиків;
- Сіль за смаком;
- Суміш перців — за смаком;
- Кріп і петрушка — за смаком;
- Оливкова олія — 3 ст.л.
Кабачки нарізати кружечками товщиною 1,5 см, посолити з обох сторін, дати постояти 30 хвилин. Промокнути паперовим рушником.
У добре розігріту сковороду вилити половину масла і спеції. Обсмажити кабачки з двох боків до золотистої скоринки. Зменшити вогонь, додати масло, що залишилося. Смажити ще 20−30 секунд.
Зелень з часником злегка обсмажити і викласти зверху на кабачки.
Нагадаємо, на зиму кабачки можна замаринувати з часником або приготувати закуску з кетчупом чилі.300
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