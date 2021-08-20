Джем з червоної аличі за 2 години у мультиварці: простий рецепт

З жовтої аличі можна зробити не тільки джем, який вариться на плиті — цю ягоду можна додати до червоної «сестрички», приготувавши його у мультиварці.

Як пише 24tv.ua, для приготування джему з аличі у мультиварці слід використовувати два режими — «тушкування» і «випічка».

Інгредієнти: Червона алича — 1 кг;

Жовта алича — 1 кг;

Цукор — 500 — 800 г;

Кориця — 3 палички;

Ягоди ялівцю — 5 шт.;

Лимонна кислота.

Ягоди слід добре промити і, зробивши надрізи, видалити кісточки.

Приготування: Нарізати аличу кубиками, покласти у чашу мультиварки, додати трохи води та цукру.

Включити мультиварку у режимі «тушкування». Час циклу — 30 хвилин.

Помішувати ягоди до повного розчинення цукру, у процесі варіння додати корицю і лимонну кислоту.

Перед завершенням циклу додати паличку кориці.

Перевести мультиварку у режим «випічка» на 15 хвилин. Джем постійно помішувати.

Розкласти джем у стерилізовані слоїки, закрити кришками і охолоджувати у перевернутому вигляді, укривши теплим рушником.

Раніше кулінарний експерт, ведучий ток-шоу «Говорить Україна» Олексій Суханов поділився бабусиним рецептом полуничного варення, який він трохи спростив.

Фото з Pixabay.

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