Джем з червоної аличі за 2 години у мультиварці: простий рецепт
З жовтої аличі можна зробити не тільки джем, який вариться на плиті — цю ягоду можна додати до червоної «сестрички», приготувавши його у мультиварці.
Як пише 24tv.ua, для приготування джему з аличі у мультиварці слід використовувати два режими — «тушкування» і «випічка».
Інгредієнти:
- Червона алича — 1 кг;
- Жовта алича — 1 кг;
- Цукор — 500 — 800 г;
- Кориця — 3 палички;
- Ягоди ялівцю — 5 шт.;
- Лимонна кислота.
Ягоди слід добре промити і, зробивши надрізи, видалити кісточки.
Приготування:
- Нарізати аличу кубиками, покласти у чашу мультиварки, додати трохи води та цукру.
- Включити мультиварку у режимі «тушкування». Час циклу — 30 хвилин.
- Помішувати ягоди до повного розчинення цукру, у процесі варіння додати корицю і лимонну кислоту.
- Перед завершенням циклу додати паличку кориці.
- Перевести мультиварку у режим «випічка» на 15 хвилин. Джем постійно помішувати.
- Розкласти джем у стерилізовані слоїки, закрити кришками і охолоджувати у перевернутому вигляді, укривши теплим рушником.
Раніше кулінарний експерт, ведучий ток-шоу «Говорить Україна» Олексій Суханов поділився бабусиним рецептом полуничного варення, який він трохи спростив.
Фото з Pixabay.51
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