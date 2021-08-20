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Джем з червоної аличі за 2 години у мультиварці: простий рецепт

20:32 20 серпня 2021
варення

З жовтої аличі можна зробити не тільки джем, який вариться на плиті — цю ягоду можна додати до червоної «сестрички», приготувавши його у мультиварці.

Як пише 24tv.ua, для приготування джему з аличі у мультиварці слід використовувати два режими — «тушкування» і «випічка».

Інгредієнти:

  • Червона алича — 1 кг;
  • Жовта алича — 1 кг;
  • Цукор — 500 — 800 г;
  • Кориця — 3 палички;
  • Ягоди ялівцю — 5 шт.;
  • Лимонна кислота.

Ягоди слід добре промити і, зробивши надрізи, видалити кісточки.

Приготування:

  • Нарізати аличу кубиками, покласти у чашу мультиварки, додати трохи води та цукру.
  • Включити мультиварку у режимі «тушкування». Час циклу — 30 хвилин.
  • Помішувати ягоди до повного розчинення цукру, у процесі варіння додати корицю і лимонну кислоту.
  • Перед завершенням циклу додати паличку кориці.
  • Перевести мультиварку у режим «випічка» на 15 хвилин. Джем постійно помішувати.
  • Розкласти джем у стерилізовані слоїки, закрити кришками і охолоджувати у перевернутому вигляді, укривши теплим рушником.

Раніше кулінарний експерт, ведучий ток-шоу «Говорить Україна» Олексій Суханов поділився бабусиним рецептом полуничного варення, який він трохи спростив.

Фото з Pixabay.

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