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Швидкий рецепт полуничного варення від Олексія Суханова

12:42 7 липня 2021
Олексій Суханов

Середина літа — час заготівлі ягід. Хтось любить їх заморожувати, а інші віддають перевагу традиційному варенню. Відомий кулінарний експерт, ведучий ток-шоу «Говорить Україна» (канал «Україна») Олексій Суханов зізнається, що він давній прихильник класики.

— Чесно кажучи, ягоди я не заморожую, — розповів «ФАКТАМ» Олексій. — Якось так повелося з дитинства: влітку наша кухня часто наповнювалася ароматом свіжоприготованого варення. Пам'ятаю, найбільше я любив «пінку» — ніжний сироп, який першим знімається з киплячих ягід. В середині липня на кухні пахло полуницею та вишнями — це бабуся варила два моїх найулюбленіших варення. З роками і я став слідувати цій традиції, правда, сімейний рецепт трохи переробив і спростив.

Полуничне варення

Інгредієнти

Полуниця — 1 кг

Цукор — 500 г

Суха м'ята — ½ ч. ложки

Приготування

Вибрати полуницю дрібного розміру — тоді ягоди залишаться міцними. Ретельно промити, видалити «хвостики». Скласти в посудину з широким дном, засипати цукром і залишити на дві години. Потім поставити «підмоклі» ягоди на найменший вогонь, додати м'яту й дати прокипіти п'ять хвилин. Зняти пінку та відставити. Після охолодження повторити процедуру ще два рази. Потім розлити по банках і зберігати у холодильнику.

Раніше Олексій Суханов розповів «ФАКТАМ», як приготувати вершкове морозиво в домашніх умовах.

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