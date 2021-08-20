Як приготувати джем з жовтої аличі: простий рецепт

Кислувата алича добре підійде для приготування не тільки ароматного соусу ткемалі, але й для «солодких запасів» на зиму.

Простий рецепт приготування джему з аличі (дві порції, час приготування — до двох годин) виклали на сайті 24tv.ua .

Інгредієнти: Жовта алича — 1 кг;

Цукор — 1 кг;

Кардамон — 2шт.

Аличу слід підготувати — добре помити, видаливши листя і хвостики.

Приготування: Помістити аличу у каструлю, заливши водою, щоб вона покривала ягоди на 1/5.

Довести до кипіння і варити на повільному вогні, поки плоди розм'якнуть.

Зняти з плити і охолодити.

Перетерти ягоди через сито, видаливши кісточки та шкірку.

До аличевого пюре додати цукор, кардамон, поставити на плиту і варити 10 хвилин після закипання, періодично помішуючи та знімаючи піну.

Почекати, поки варення охолоне і повторити процес нагрівання знову. Нагрівати і охолоджувати до того, як консистенція вас влаштує.

Вийняти кардамон. Варення розлити у стерилізовані слоїки та закрити кришками.

Раніше відома актриса Ольга Сумська поділилася «бабусиним секретом», розповівши, як зробити так, щоб варення не пліснявіло. Для цього потрібно вирізати шматок паперу для випічки розміром з діаметр баночки, опустити його на 3−5 хвилин угорілку (віскі, коньяк), покласти поверх варення. Потім закрити негерметичними кришками та поставити у холодильник.

Фото з Pixabay.

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