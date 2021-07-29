Ольга Сумська поділилася бабусиним секретом консервування варення

Відома актриса Ольга Сумська, яка раніше розповіла, як вона готує салат з мідіями, поділилася «бабусиним секретом» — як зробити так, щоб варення не пліснявіло.

У Instagram вона опублікувала відео, розповівши, що для запобігання виникненню цвілі потрібно використовувати шматок паперу, вимоченого у міцному спиртному напої.

«Вирізуєте шматок паперу для випічки розміром з діаметр баночки, опускаєте на 3−5 хвилин у горілку (віскі, коньяк), покриваєте поверхню варення. Закриваєте негерметичними кришками і ставите у холодильник. І жодної цвілі», — пише Ольга Сумська.

Раніше Ольга Сумська розповіла, як приготувати чудову паску без дріжджів.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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