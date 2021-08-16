Вечеря з баклажанів за 30 хвилин: простий рецепт від Тетяни Литвинової

Якщо ресторатор Сава Лібкін розкрив «одеські» секрети приготування «ікри з синеньких», інгредієнти якої рубаються ножем, то кулінар Тетяна Литвинова поділилася рецептом баклажанів по-італійськи.

Відео з процесом приготування цієї пікантної закуски вона виклала на своєму YouTube-каналі, додавши, що баклажани готуються протягом 30 хвилин.

Тетяна Литвинова стверджує, що баклажани по-італійськи дуже легко приготувати. Список продуктів розрахований на приготування 4−6 порцій закуски.

Інгредієнти: Баклажани очищені — 700 г;

Помідори — 1 кг;

Часник — 3 зубчика;

Цукор — 1 ст. л .;

Сіль — 1 ч. л .;

Орегано — 1 ч. л .;

Перець чорний — 0,5 ч. л .;

Базилік свіжий — 3 гілочки;

Моцарелла — 300 г;

Пармезан — 50 г.

Баклажани по-італійськи запікаються у духовці 30 хв при температурі 200 градусів.

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Фото — скріншот.

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