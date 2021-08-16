Вечеря з баклажанів за 30 хвилин: простий рецепт від Тетяни Литвинової
Якщо ресторатор Сава Лібкін розкрив «одеські» секрети приготування «ікри з синеньких», інгредієнти якої рубаються ножем, то кулінар Тетяна Литвинова поділилася рецептом баклажанів по-італійськи.
Відео з процесом приготування цієї пікантної закуски вона виклала на своєму YouTube-каналі, додавши, що баклажани готуються протягом 30 хвилин.
Тетяна Литвинова стверджує, що баклажани по-італійськи дуже легко приготувати. Список продуктів розрахований на приготування 4−6 порцій закуски.
Інгредієнти:
- Баклажани очищені — 700 г;
- Помідори — 1 кг;
- Часник — 3 зубчика;
- Цукор — 1 ст. л .;
- Сіль — 1 ч. л .;
- Орегано — 1 ч. л .;
- Перець чорний — 0,5 ч. л .;
- Базилік свіжий — 3 гілочки;
- Моцарелла — 300 г;
- Пармезан — 50 г.
Баклажани по-італійськи запікаються у духовці 30 хв при температурі 200 градусів.
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Фото — скріншот.240
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