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Вечеря з баклажанів за 30 хвилин: простий рецепт від Тетяни Литвинової

11:11 16 серпня 2021
Баклажани по-італійськи

Якщо ресторатор Сава Лібкін розкрив «одеські» секрети приготування «ікри з синеньких», інгредієнти якої рубаються ножем, то кулінар Тетяна Литвинова поділилася рецептом баклажанів по-італійськи.

Відео з процесом приготування цієї пікантної закуски вона виклала на своєму YouTube-каналі, додавши, що баклажани готуються протягом 30 хвилин.

Тетяна Литвинова стверджує, що баклажани по-італійськи дуже легко приготувати. Список продуктів розрахований на приготування 4−6 порцій закуски.

Інгредієнти:

  • Баклажани очищені — 700 г;
  • Помідори — 1 кг;
  • Часник — 3 зубчика;
  • Цукор — 1 ст. л .;
  • Сіль — 1 ч. л .;
  • Орегано — 1 ч. л .;
  • Перець чорний — 0,5 ч. л .;
  • Базилік свіжий — 3 гілочки;
  • Моцарелла — 300 г;
  • Пармезан — 50 г.

Баклажани по-італійськи запікаються у духовці 30 хв при температурі 200 градусів.

Також читайте рецепт ікри з баклажанів з додаванням болгарських перців, яку можна закатати у слоїки та зберігати в холодильнику.

Фото — скріншот.

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