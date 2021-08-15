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Ікра з баклажанів по-одеськи за 2 години: покроковий рецепт

18:25 15 серпня 2021
Ікра з баклажанів по-одеськи за 2 години: покроковий рецепт

Ікра з баклажанів (синенькі) є одним із символів Одеси, і хоча відомий одеський ресторатор Сава Лібкін радить овочі тільки рубати, а не терти на тертці, молоти на м'ясорубці або ж подрібнювати в блендері, можна спробувати приготувати цю страву і більш звичним для нас способом, але з додаванням болгарського перцю.

Як це зробити, розповіли експерти smachnonews.24tv.ua.

Вам знадобляться:

2 кг баклажанів;
5 болгарських перців;
2 великих помідора;
1 головка часнику;
100 мл оливкової олії;
сіль — на ваш смак;
чорний мелений перець — на ваш смак.

приготування

Розігрійте духовку до 200 градусів.

Баклажани ретельно помийте водою і видаліть хвостик. Відправте їх в духовку випікатися на 60 хвилин.

Охолодіть баклажани і зніміть з них шкірку.

Бланшируйте помідори, зніміть шкірку.

Болгарський перець почистіть від хвостиків і видаліть насіння. Надішліть перець запекти в духовці на 20 — 30 хвилин.

Надішліть всі овочі у велику миску, вичавіть туди часник через прес і додайте спецій на ваш смак.

Подрібніть овочеву масу за допомогою блендера в однорідну масу.

Влийте масло і знову перебейте ікру.

Розкладіть ікру по стерилізованих банках, закрийте кришками і зберігайте в холодильнику.

Раніше кулінари розповіли про найпопулярніші способи приготування ікри з кабачків.

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