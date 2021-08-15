Ікра з баклажанів по-одеськи за 2 години: покроковий рецепт

Ікра з баклажанів (синенькі) є одним із символів Одеси, і хоча відомий одеський ресторатор Сава Лібкін радить овочі тільки рубати, а не терти на тертці, молоти на м'ясорубці або ж подрібнювати в блендері, можна спробувати приготувати цю страву і більш звичним для нас способом, але з додаванням болгарського перцю.

Як це зробити, розповіли експерти smachnonews.24tv.ua.

Вам знадобляться: 2 кг баклажанів;

5 болгарських перців;

2 великих помідора;

1 головка часнику;

100 мл оливкової олії;

сіль — на ваш смак;

чорний мелений перець — на ваш смак. приготування Розігрійте духовку до 200 градусів. Баклажани ретельно помийте водою і видаліть хвостик. Відправте їх в духовку випікатися на 60 хвилин. Охолодіть баклажани і зніміть з них шкірку. Бланшируйте помідори, зніміть шкірку. Болгарський перець почистіть від хвостиків і видаліть насіння. Надішліть перець запекти в духовці на 20 — 30 хвилин. Надішліть всі овочі у велику миску, вичавіть туди часник через прес і додайте спецій на ваш смак. Подрібніть овочеву масу за допомогою блендера в однорідну масу. Влийте масло і знову перебейте ікру. Розкладіть ікру по стерилізованих банках, закрийте кришками і зберігайте в холодильнику.

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