Ікра з баклажанів по-одеськи за 2 години: покроковий рецепт
Ікра з баклажанів (синенькі) є одним із символів Одеси, і хоча відомий одеський ресторатор Сава Лібкін радить овочі тільки рубати, а не терти на тертці, молоти на м'ясорубці або ж подрібнювати в блендері, можна спробувати приготувати цю страву і більш звичним для нас способом, але з додаванням болгарського перцю.
Як це зробити, розповіли експерти smachnonews.24tv.ua.
Вам знадобляться:
2 кг баклажанів;
5 болгарських перців;
2 великих помідора;
1 головка часнику;
100 мл оливкової олії;
сіль — на ваш смак;
чорний мелений перець — на ваш смак.
приготування
Розігрійте духовку до 200 градусів.
Баклажани ретельно помийте водою і видаліть хвостик. Відправте їх в духовку випікатися на 60 хвилин.
Охолодіть баклажани і зніміть з них шкірку.
Бланшируйте помідори, зніміть шкірку.
Болгарський перець почистіть від хвостиків і видаліть насіння. Надішліть перець запекти в духовці на 20 — 30 хвилин.
Надішліть всі овочі у велику миску, вичавіть туди часник через прес і додайте спецій на ваш смак.
Подрібніть овочеву масу за допомогою блендера в однорідну масу.
Влийте масло і знову перебейте ікру.
Розкладіть ікру по стерилізованих банках, закрийте кришками і зберігайте в холодильнику.
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