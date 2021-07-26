Ідеальний десерт на швидку руку: як приготувати клафуті з вишнями
Літо — пора фруктів. Кулінари активно використовують їх у приготуванні випічки та десертів. Українці люблять вареники з вишнею, пиріжки та рулети з цієї соковитою ягодою.
На 24-му каналі запропонували рецепт французького десерту з вишнею, який називається клафуті. Клафуті можна готувати з будь-якими сезонними ягодами або фруктами, але найсмачніше поєднання з вишнею.
Вишневий клафуті
Інгредієнти
500 г вишень;
3 ст. л. вишневої настоянки або наливки;
20 г вершкового масла;
3 ст. л. цукрової пудри;
2 шт. курячих яєць;
2 — 3 ст. л. борошна;
75 мл молока;
ваніль;
дрібка солі.
Приготування
Ретельно вимити вишні, видалити кісточки.
Змішати вишню з цукровою пудрою і перемішати. Влити настойку і знову обережно перемішати вишні ложкою.
Розігріти духовку до 180 градусів. Деко для випікання клафуті змастити вершковим маслом і посипати цукром.
Для приготування тіста розігріти вершкове масло.
У великій мисці збити яйця, цукрову пудру і ваніль до густої консистенції.
Всипати борошно і ще раз збити тісто до однорідної маси.
Тонкою цівкою влити в тісто молоко, додати сіль і масло.
Тісто перемішати до однорідної консистенції.
Викласти вишні на дно форми для випікання. Зверху вилити рідке тісто і розрівняти його ложкою.
Випікати клафуті в духовці протягом 30 — 35 хвилин.
Готовий пиріг перевернути догори дном і посипати цукровою пудрою.
Клафуті подавати до столу теплим. Можна прикрасити десерт збитими вершками або викласти кульки морозива.
Нагадаємо, кулінар Юлія Панкова раніше розповіла, як приготувати французький десерт Макарон.112
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter