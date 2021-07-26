Ідеальний десерт на швидку руку: як приготувати клафуті з вишнями

Літо — пора фруктів. Кулінари активно використовують їх у приготуванні випічки та десертів. Українці люблять вареники з вишнею, пиріжки та рулети з цієї соковитою ягодою.

На 24-му каналі запропонували рецепт французького десерту з вишнею, який називається клафуті. Клафуті можна готувати з будь-якими сезонними ягодами або фруктами, але найсмачніше поєднання з вишнею.

Вишневий клафуті

Інгредієнти

500 г вишень;

3 ст. л. вишневої настоянки або наливки;

20 г вершкового масла;

3 ст. л. цукрової пудри;

2 шт. курячих яєць;

2 — 3 ст. л. борошна;

75 мл молока;

ваніль;

дрібка солі.



Приготування Ретельно вимити вишні, видалити кісточки. Змішати вишню з цукровою пудрою і перемішати. Влити настойку і знову обережно перемішати вишні ложкою. Розігріти духовку до 180 градусів. Деко для випікання клафуті змастити вершковим маслом і посипати цукром. Для приготування тіста розігріти вершкове масло. У великій мисці збити яйця, цукрову пудру і ваніль до густої консистенції. Всипати борошно і ще раз збити тісто до однорідної маси. Тонкою цівкою влити в тісто молоко, додати сіль і масло. Тісто перемішати до однорідної консистенції. Викласти вишні на дно форми для випікання. Зверху вилити рідке тісто і розрівняти його ложкою. Випікати клафуті в духовці протягом 30 — 35 хвилин. Готовий пиріг перевернути догори дном і посипати цукровою пудрою. Клафуті подавати до столу теплим. Можна прикрасити десерт збитими вершками або викласти кульки морозива.

Нагадаємо, кулінар Юлія Панкова раніше розповіла, як приготувати французький десерт Макарон.

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