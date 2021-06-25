Макарон — найсмачніший десерт Франції: як його легко приготувати в Україні

Одним з найпопулярніших десертів зараз вважається французький Макарон. Таку думку висловила кулінар Юлія Панкова.

Макарон (macaron) — французький кондитерський виріб. Це маленьке різнобарвне печиво-безе, яке просто тане в роті. Кулінарка поділилася своїм рецептом символу Франції.

За словами Юлії, для приготування десерту потрібно мати гарний настрій та 40 хвилин часу. Десерт вийде легкий і смачний.

Макарон

Інгредієнти

• 3 білки

• 1 щіпка солі

• 125 г мигдального борошна

• 125 г цукру Приготування

Розігрійте духовку до 180 градусів.

Збийте в піну білки з дрібкою солі.

Змішайте з мигдальним борошном і цукром до отримання однорідної маси.

Ложечкою або за допомогою кондитерського мішка викладіть гірки тесту на змащене вершковим маслом й посипане борошном деко. Залишайте немаленькі проміжки, оскільки при випіканні макарони збільшаться.

Випікайте 20−30 хвилин, перевіряючи готовність.

Нагадаємо, раніше Євген Клопотенко поділився секретом приготування українського десерту — вареників з вишнею.

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