Макарон — найсмачніший десерт Франції: як його легко приготувати в Україні
Одним з найпопулярніших десертів зараз вважається французький Макарон. Таку думку висловила кулінар Юлія Панкова.
Макарон (macaron) — французький кондитерський виріб. Це маленьке різнобарвне печиво-безе, яке просто тане в роті. Кулінарка поділилася своїм рецептом символу Франції.
За словами Юлії, для приготування десерту потрібно мати гарний настрій та 40 хвилин часу. Десерт вийде легкий і смачний.
Макарон
Інгредієнти
• 3 білки
• 1 щіпка солі
• 125 г мигдального борошна
• 125 г цукру
Приготування
Розігрійте духовку до 180 градусів.
Збийте в піну білки з дрібкою солі.
Змішайте з мигдальним борошном і цукром до отримання однорідної маси.
Ложечкою або за допомогою кондитерського мішка викладіть гірки тесту на змащене вершковим маслом й посипане борошном деко. Залишайте немаленькі проміжки, оскільки при випіканні макарони збільшаться.
Випікайте 20−30 хвилин, перевіряючи готовність.
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