Ідеальна закуска та чудовий сніданок: директор Школи леді Тетяна Мокріді поділилася рецептом французького пирога киш Лорен
Директор Школи леді Тетяна Мокріді, яка під час пекельної спеки розповіла, як готувати холодник, поділилася рецептом французького пирога киш Лорен.
Кіш — це французький відкритий пиріг з рубленого тіста, який їдять як гарячим, так і холодним. Його готують і на сніданок, і на обід, і на вечерю. Слово «Лорен» означає, що в рецепті повинен бути бекон.
Кіш Лорен з куркою та грибами
Інгредієнти:
Тісто
Пшеничне борошно — 250 гр
Вершкове масло — 120 гр
Яйце — 1 шт
Холодна вода — 3 столових ложки
Начинка
Куряче філе — 300 гр
Печериці — 400 гр
Бекон — 70 г (за бажанням)
Цибуля — 1 шт
Сіль до смаку
Перець до смаку
Заливка
Яйця — 3 шт
Сир твердий — 200 гр
Вершки — 200 гр
Мускатний горіх мелений
зелень
Приготування
1. Основа — пісочне тісто. Необхідно розтерти холодне вершкове масло з борошном. Можна потерти масло на тертку або використовувати комбайн.
2. Додати одне яйце, холодну воду і трохи солі. Швидко вимісити тісто, сформувати кульку і поставити у холодильник на 20−30 хвилин.
3. Для начинки нарізати куряче філе, гриби, цибулю невеликими кубиками. Обсмажити на сковороді 7−8 хвилин. Обов'язково треба посолити і поперчити.
4. Охолоджене тісто розім'яти і викласти у змащену вершковим маслом форму, пальцями сформувавши бортики пирога. Тісто проколоти виделкою по всій поверхні.
Форму з основою відправити у духовку на 15 хвилин, температура 190 °C.
5. Заливка. Яйця необхідно збити до бульбашок, додати вершки, мускатний горіх, перець, натертий заздалегідь сир, сіль і зелень. Все змішати.
6. Дістати з духовки форму з основою. Викласти гриби з куркою і цибулею, залити яєчно-сирною сумішшю. Можна прикрасити помідорами «черрі» або нарізаними кільцями.
7. Відправити пиріг у духовку на 30 хвилин. Температура випікання 190 °C.
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