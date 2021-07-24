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Ідеальна закуска та чудовий сніданок: директор Школи леді Тетяна Мокріді поділилася рецептом французького пирога киш Лорен

8:57 24 липня 2021
пиріг

Директор Школи леді Тетяна Мокріді, яка під час пекельної спеки розповіла, як готувати холодник, поділилася рецептом французького пирога киш Лорен.

Кіш — це французький відкритий пиріг з рубленого тіста, який їдять як гарячим, так і холодним. Його готують і на сніданок, і на обід, і на вечерю. Слово «Лорен» означає, що в рецепті повинен бути бекон.

Кіш Лорен з куркою та грибами

Інгредієнти:

Тісто
Пшеничне борошно — 250 гр
Вершкове масло — 120 гр
Яйце — 1 шт
Холодна вода — 3 столових ложки

Начинка
Куряче філе — 300 гр
Печериці — 400 гр
Бекон — 70 г (за бажанням)
Цибуля — 1 шт
Сіль до смаку
Перець до смаку

Заливка
Яйця — 3 шт
Сир твердий — 200 гр
Вершки — 200 гр
Мускатний горіх мелений
зелень

Приготування

1. Основа — пісочне тісто. Необхідно розтерти холодне вершкове масло з борошном. Можна потерти масло на тертку або використовувати комбайн.

2. Додати одне яйце, холодну воду і трохи солі. Швидко вимісити тісто, сформувати кульку і поставити у холодильник на 20−30 хвилин.

3. Для начинки нарізати куряче філе, гриби, цибулю невеликими кубиками. Обсмажити на сковороді 7−8 хвилин. Обов'язково треба посолити і поперчити.

4. Охолоджене тісто розім'яти і викласти у змащену вершковим маслом форму, пальцями сформувавши бортики пирога. Тісто проколоти виделкою по всій поверхні.
Форму з основою відправити у духовку на 15 хвилин, температура 190 °C.

5. Заливка. Яйця необхідно збити до бульбашок, додати вершки, мускатний горіх, перець, натертий заздалегідь сир, сіль і зелень. Все змішати.

6. Дістати з духовки форму з основою. Викласти гриби з куркою і цибулею, залити яєчно-сирною сумішшю. Можна прикрасити помідорами «черрі» або нарізаними кільцями.

7. Відправити пиріг у духовку на 30 хвилин. Температура випікання 190 °C.

Нагадаємо, ведуча кулінарного шоу «МастерШеф» Ліза Глинська розповіла, як приготувати печиво «Альфахорес», та поділилася рецептом ніжного і шовковистого цитрусового курда.

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