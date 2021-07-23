«Буквально тане у роті»: Ліза Глинська розповіла, як приготувати дуже смачне печиво «Альфахорес»
Ведуча кулінарного шоу «МайстерШеф» Ліза Глинська, яка раніше розповіла, як приготувати полунично-лаймове желе, познайомила фоловерів з рецептом латиноамериканської випічки — печива «Альфахорес».
«Дуже ніжне, красиве і смачне печиво, буквально тане у роті… Дві половинки, а між ними — варене згущене молоко. Однозначно — любов! Чимось нагадує наші горішки зі згущеним молоком, але готується простіше. Впевнена, що воно вам сподобається», — пише Ліза Глинська в Instagram,
Інгредієнти:
- 120 г вершкового масла;
- 120 г кукурудзяного крохмалю;
- 130 г борошна;
- 40 г жовтка;
- 50 г цукру;
- 30 мл молока;
- дрібка солі;
- 6 г розпушувача;
- цедра одного апельсину.
Для начинки:
- 300 г вареного згущеного молока;
- 20−30 г кокосової стружки.
Раніше кулінар показувала, як приготувати ніжний і шовковистий цитрусовий курд. Ліза Глинська стверджує, що його можна не тільки подавати до булочок або круасанів, а й просто їсти ложкою — настільки це смачно.
Фото Лізи Глинської із соціальних мереж.254
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