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«Буквально тане у роті»: Ліза Глинська розповіла, як приготувати дуже смачне печиво «Альфахорес»

10:44 23 липня 2021
Ліза Глинська

Ведуча кулінарного шоу «МайстерШеф» Ліза Глинська, яка раніше розповіла, як приготувати полунично-лаймове желе, познайомила фоловерів з рецептом латиноамериканської випічки — печива «Альфахорес».

«Дуже ніжне, красиве і смачне печиво, буквально тане у роті… Дві половинки, а між ними — варене згущене молоко. Однозначно — любов! Чимось нагадує наші горішки зі згущеним молоком, але готується простіше. Впевнена, що воно вам сподобається», — пише Ліза Глинська в Instagram,


Інгредієнти:

  • 120 г вершкового масла;
  • 120 г кукурудзяного крохмалю;
  • 130 г борошна;
  • 40 г жовтка;
  • 50 г цукру;
  • 30 мл молока;
  • дрібка солі;
  • 6 г розпушувача;
  • цедра одного апельсину.

Для начинки:

  • 300 г вареного згущеного молока;
  • 20−30 г кокосової стружки.

Раніше кулінар показувала, як приготувати ніжний і шовковистий цитрусовий курд. Ліза Глинська стверджує, що його можна не тільки подавати до булочок або круасанів, а й просто їсти ложкою — настільки це смачно.

Фото Лізи Глинської із соціальних мереж.

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