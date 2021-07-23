«Буквально тане у роті»: Ліза Глинська розповіла, як приготувати дуже смачне печиво «Альфахорес»

Ведуча кулінарного шоу «МайстерШеф» Ліза Глинська, яка раніше розповіла, як приготувати полунично-лаймове желе, познайомила фоловерів з рецептом латиноамериканської випічки — печива «Альфахорес».

«Дуже ніжне, красиве і смачне печиво, буквально тане у роті… Дві половинки, а між ними — варене згущене молоко. Однозначно — любов! Чимось нагадує наші горішки зі згущеним молоком, але готується простіше. Впевнена, що воно вам сподобається», — пише Ліза Глинська в Instagram,



Інгредієнти: 120 г вершкового масла;

120 г кукурудзяного крохмалю;

130 г борошна;

40 г жовтка;

50 г цукру;

30 мл молока;

дрібка солі;

6 г розпушувача;

цедра одного апельсину. Для начинки: 300 г вареного згущеного молока;

20−30 г кокосової стружки.

Раніше кулінар показувала, як приготувати ніжний і шовковистий цитрусовий курд. Ліза Глинська стверджує, що його можна не тільки подавати до булочок або круасанів, а й просто їсти ложкою — настільки це смачно.

Фото Лізи Глинської із соціальних мереж.

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