«Ніжний і шовковистий» цитрусовий курд від Лізи Глинської
Ведуча кулінарного шоу «МайстерШеф» Ліза Глинська, яка раніше поділилася рецептом полунично-лаймового желе, показала, як приготувати цитрусовий курд.
«Ніжний і шовковистий… Його подають до булочок або круасанів, додають у начинку і просто їдять ложкою — тому що це дуже смачно!» — запевняє кулінар.
Інгредієнти:
- 150 г яйця (3 шт.);
- 100 г цукру (4 ст. л. з гіркою);
- 150 г вершкового масла (¾ стандартної пачки);
- 50 мл апельсинового фрешу (2,5 ст. л.);
- цедра одного апельсину;
- 50 мл лимонного фрешу (2,5 ст. л.);
- цедра одного лимону;
- 20 мл лаймового фрешу (1 ст. л.);
- цедра одного лайму;
- 50 мл грейпфрутового фрешу (2,5 ст. л.);
- цедра ½ грейпфруту.
Приготування:
- Помийте і обдайте окропом цитрусові.
- Зніміть цедру з лимону, лайму, апельсину і половинки грейпфруту.
- Вичавіть сік з цитрусових.
- Поставте фреш на плиту і доведіть до кипіння.
- Змішайте яйця з цукром, додайте фреш, пропустивши через сито.
- Поверніть суміш у сотейник і при постійному помішуванні доведіть до кипіння, прокип'ятіть 1 хвилину.
- З'єднайте з холодним вершковим маслом і перебийте блендером.
- Розлийте готовий курд у банки, дайте охолонути і закрийте кришками.
- Поставте у холодильник мінімум на 5 годин.
- Насолоджуйтесь!
Раніше кулінар поділилася рецептом салату, у якому поєднуються томати та полуниця. Ліза Глинська розповіла, що вперше таке поєднання вона спробувала у колекції кондитера П'єра Ерме.
Фото — скріншот.81
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