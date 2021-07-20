27.10 / 27.27 31.86 / 32.20
Київ: +25
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

«Ніжний і шовковистий» цитрусовий курд від Лізи Глинської

10:07 20 липня 2021
Цитрусовий курд

Ведуча кулінарного шоу «МайстерШеф» Ліза Глинська, яка раніше поділилася рецептом полунично-лаймового желе, показала, як приготувати цитрусовий курд.

«Ніжний і шовковистий… Його подають до булочок або круасанів, додають у начинку і просто їдять ложкою — тому що це дуже смачно!» — запевняє кулінар.

Інгредієнти:

  • 150 г яйця (3 шт.);
  • 100 г цукру (4 ст. л. з гіркою);
  • 150 г вершкового масла (¾ стандартної пачки);
  • 50 мл апельсинового фрешу (2,5 ст. л.);
  • цедра одного апельсину;
  • 50 мл лимонного фрешу (2,5 ст. л.);
  • цедра одного лимону;
  • 20 мл лаймового фрешу (1 ст. л.);
  • цедра одного лайму;
  • 50 мл грейпфрутового фрешу (2,5 ст. л.);
  • цедра ½ грейпфруту.

Приготування:

  • Помийте і обдайте окропом цитрусові.
  • Зніміть цедру з лимону, лайму, апельсину і половинки грейпфруту.
  • Вичавіть сік з цитрусових.
  • Поставте фреш на плиту і доведіть до кипіння.
  • Змішайте яйця з цукром, додайте фреш, пропустивши через сито.
  • Поверніть суміш у сотейник і при постійному помішуванні доведіть до кипіння, прокип'ятіть 1 хвилину.
  • З'єднайте з холодним вершковим маслом і перебийте блендером.
  • Розлийте готовий курд у банки, дайте охолонути і закрийте кришками.
  • Поставте у холодильник мінімум на 5 годин.
  • Насолоджуйтесь!

Раніше кулінар поділилася рецептом салату, у якому поєднуються томати та полуниця. Ліза Глинська розповіла, що вперше таке поєднання вона спробувала у колекції кондитера П'єра Ерме.

Фото — скріншот.

81

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

електроенергія

З 1 серпня українці платитимуть «за світло» за новими тарифами

На популярному азовському курорті медуз збирають екскаваторами: відеофакт

На популярному азовському курорті медуз збирають екскаваторами: відеофакт

борги

Колектори будуть «вибивати» борги за новими правилами: що змінилося

Оксана Соколова

«Медузи розміром з акул»: туристи жаліються на навалу «хижаків», які заважають відпочинку на Арабатці

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.