«Ніжний і шовковистий» цитрусовий курд від Лізи Глинської

Ведуча кулінарного шоу «МайстерШеф» Ліза Глинська, яка раніше поділилася рецептом полунично-лаймового желе, показала, як приготувати цитрусовий курд.

«Ніжний і шовковистий… Його подають до булочок або круасанів, додають у начинку і просто їдять ложкою — тому що це дуже смачно!» — запевняє кулінар.

Інгредієнти: 150 г яйця (3 шт.);

100 г цукру (4 ст. л. з гіркою);

150 г вершкового масла (¾ стандартної пачки);

50 мл апельсинового фрешу (2,5 ст. л.);

цедра одного апельсину;

50 мл лимонного фрешу (2,5 ст. л.);

цедра одного лимону;

20 мл лаймового фрешу (1 ст. л.);

цедра одного лайму;

50 мл грейпфрутового фрешу (2,5 ст. л.);

цедра ½ грейпфруту.

Приготування: Помийте і обдайте окропом цитрусові.

Зніміть цедру з лимону, лайму, апельсину і половинки грейпфруту.

Вичавіть сік з цитрусових.

Поставте фреш на плиту і доведіть до кипіння.

Змішайте яйця з цукром, додайте фреш, пропустивши через сито.

Поверніть суміш у сотейник і при постійному помішуванні доведіть до кипіння, прокип'ятіть 1 хвилину.

З'єднайте з холодним вершковим маслом і перебийте блендером.

Розлийте готовий курд у банки, дайте охолонути і закрийте кришками.

Поставте у холодильник мінімум на 5 годин.

Насолоджуйтесь!

Раніше кулінар поділилася рецептом салату, у якому поєднуються томати та полуниця. Ліза Глинська розповіла, що вперше таке поєднання вона спробувала у колекції кондитера П'єра Ерме.

Фото — скріншот.

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