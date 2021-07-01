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«Смачний і дуже легкий десерт»: рецепт полунично-лаймового желе від Лізи Глинської

12:30 1 липня 2021
Ліза Глинська

Ведуча кулінарного шоу «МастерШеф» Ліза Глинська, яка раніше поділилася рецептом літнього медовика з заварним кремом і малиною, розповіла у своєму Instagram, як приготувати полунично-лаймове желе.

«Ми будемо готувати смачний, літній, дуже легкий десерт», — написала Ліза Глинська.

Інгредієнти полунично-лаймового желе:

  • 300 г полуниці
  • 300 г полуничного пюре
  • 50 г цукру (можна замінити коричневим цукром, сиропом топінамбуру або кленовим)
  • 1 лайм
  • 100 мл води
  • 12 г желатину + 60 мл води
  • ягоди для декору (полуниця + малина)

Глинська розповіла про приготування у своєму відеоуроці та пообіцяла, що желе обов'язково вийде дуже смачним.

Раніше Ліза Глинська розкрила секрети приготування випічки з блакитним маком.

Фото з Instagram lizaglinskaya

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