«Смачний і дуже легкий десерт»: рецепт полунично-лаймового желе від Лізи Глинської

Ведуча кулінарного шоу «МастерШеф» Ліза Глинська, яка раніше поділилася рецептом літнього медовика з заварним кремом і малиною, розповіла у своєму Instagram, як приготувати полунично-лаймове желе.

«Ми будемо готувати смачний, літній, дуже легкий десерт», — написала Ліза Глинська.

Інгредієнти полунично-лаймового желе: 300 г полуниці

300 г полуничного пюре

50 г цукру (можна замінити коричневим цукром, сиропом топінамбуру або кленовим)

1 лайм

100 мл води

12 г желатину + 60 мл води

ягоди для декору (полуниця + малина)

Глинська розповіла про приготування у своєму відеоуроці та пообіцяла, що желе обов'язково вийде дуже смачним.

Раніше Ліза Глинська розкрила секрети приготування випічки з блакитним маком.

Фото з Instagram lizaglinskaya

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