«Смачний і дуже легкий десерт»: рецепт полунично-лаймового желе від Лізи Глинської
Ведуча кулінарного шоу «МастерШеф» Ліза Глинська, яка раніше поділилася рецептом літнього медовика з заварним кремом і малиною, розповіла у своєму Instagram, як приготувати полунично-лаймове желе.
«Ми будемо готувати смачний, літній, дуже легкий десерт», — написала Ліза Глинська.
Інгредієнти полунично-лаймового желе:
- 300 г полуниці
- 300 г полуничного пюре
- 50 г цукру (можна замінити коричневим цукром, сиропом топінамбуру або кленовим)
- 1 лайм
- 100 мл води
- 12 г желатину + 60 мл води
- ягоди для декору (полуниця + малина)
Глинська розповіла про приготування у своєму відеоуроці та пообіцяла, що желе обов'язково вийде дуже смачним.
Раніше Ліза Глинська розкрила секрети приготування випічки з блакитним маком.
Фото з Instagram lizaglinskaya126
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