Цукерки «Рафаелло» в домашніх умовах: кращий десерт для зустрічі з друзями
Улюблені багатьма українцями цукерки «Рафаелло» можна не тільки купувати у спеціалізованих кондитерських магазинах, але й приготувати самому, адже для цього не потрібні особливі зусилля та спеціальні навички, пише сайт novy.tv.
Тим більше, що і рецепт приготування ласощів досить простий.
Цукерки «Рафаелло»
Інгредієнти
кокосова стружка — 200 г
згущене молоко — 200 г
будь-які горіхи — 30 г
Приготування
У великій мисці змішати кокосову стружку (жменю залишити для посипання) і згущене молоко. Ретельно перемішати. Солодка маса повинна настоятися близько години.
На розпеченій пательні без масла обсмажити горіхи протягом 2−3 хвилин, дати їм охолонути.
З кокосової маси, яка загусла, зробити млинці товщиною близько 2 см. У середину кожного покласти горішок і зробити кульки.
Кульки обваляти у сухий кокосовій стружці, щоб вона повністю покрила цукерки.
Ніжні цукерки можна подавати до столу.
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