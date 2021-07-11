Цукерки «Рафаелло» в домашніх умовах: кращий десерт для зустрічі з друзями

Улюблені багатьма українцями цукерки «Рафаелло» можна не тільки купувати у спеціалізованих кондитерських магазинах, але й приготувати самому, адже для цього не потрібні особливі зусилля та спеціальні навички, пише сайт novy.tv.

Тим більше, що і рецепт приготування ласощів досить простий.

Цукерки «Рафаелло»

Інгредієнти кокосова стружка — 200 г

згущене молоко — 200 г

будь-які горіхи — 30 г Приготування У великій мисці змішати кокосову стружку (жменю залишити для посипання) і згущене молоко. Ретельно перемішати. Солодка маса повинна настоятися близько години. На розпеченій пательні без масла обсмажити горіхи протягом 2−3 хвилин, дати їм охолонути. З кокосової маси, яка загусла, зробити млинці товщиною близько 2 см. У середину кожного покласти горішок і зробити кульки. Кульки обваляти у сухий кокосовій стружці, щоб вона повністю покрила цукерки. Ніжні цукерки можна подавати до столу.

Нагадаємо, шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом ароматного і смачного дріжджового рулету з вишнею. Раніше кулінар розповів, секрет приготування вареників з вишнею.

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