Ідеальний сніданок: Клопотенко поділівся рецептом сірної запіканкі з бананом

Шеф-кухар Євген Клопотенко часто ділився рецептами ароматної і смачної випічки. Після вареників з вишнею і смачного дріжджового рулету з вишнею він пропонує варіант здорового сніданку — сирної запіканки з бананом.

Одночасно він дав кілька порад, щоб страва вийшла простою, як хмаринка.

По-перше, варто додати в тісто трохи крохмалю, який зробить структуру ніжнішою.

По-друге, потрібно перебити основу блендером, щоб вона стала кремовою.

«А щоб структура була трохи різноманітніше, я додав банани не тільки до основи, яку перебив, але і кинув цілі шматочки. Цей аромат готовий звести з розуму, я обіцяю! А ще ця сирна запіканка для дітей — справжня знахідка!», — стверджує кулінар.

Рецепт сирної запіканки

Порції: 6

Час підготовки: 20 хвилин

Час приготування: 50 хвилин

Інгредієнти:

500 г сиру 9%

3 банана

3 яйця

100 г цукру

4 ст. л. сметани

4 ст. л. кукурудзяного крохмалю

1/3 ч. л. солі

1 ст. л. вершкового масла для змащування форми

Покроковий рецепт.

У мисці з'єднайте сир, сметану, яєчні жовтки, сіль і 100 г цукру.

Додайте 1,5 банана, нарізаних довільними шматочками, і кукурудзяний крохмаль. Добре перебейте блендером до кремового стану.

Ще 1,5 банана наріжте півкільцями і обережно додайте в сирну масу, ретельно перемішайте силіконовою лопаткою.

Яєчні білки збийте міксером з дрібкою солі до м'яких піків. Дуже обережно додайте їх до основної сирної маси. Обережно перемішайте лопаткою, щоб не порушити пухку структуру збитих білків.

Роз'ємну форму для випічки вистелити пергаментом і змастіть вершковим маслом. Обережно перелийте тісто в форму і трохи розрівняйте.

Випікайте в духовці з температурою 180 градусів протягом 50−60 хвилин в залежності від товщини шару.

А ведучий програми «Ранок з Україною» (канал «Україна») Григорій Герман поділився власним рецептом запіканки з кабачків.

фото instagram.com/klopotenko/

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