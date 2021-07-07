Ідеальний сніданок: Клопотенко поділівся рецептом сірної запіканкі з бананом
Шеф-кухар Євген Клопотенко часто ділився рецептами ароматної і смачної випічки. Після вареників з вишнею і смачного дріжджового рулету з вишнею він пропонує варіант здорового сніданку — сирної запіканки з бананом.
Одночасно він дав кілька порад, щоб страва вийшла простою, як хмаринка.
По-перше, варто додати в тісто трохи крохмалю, який зробить структуру ніжнішою.
По-друге, потрібно перебити основу блендером, щоб вона стала кремовою.
«А щоб структура була трохи різноманітніше, я додав банани не тільки до основи, яку перебив, але і кинув цілі шматочки. Цей аромат готовий звести з розуму, я обіцяю! А ще ця сирна запіканка для дітей — справжня знахідка!», — стверджує кулінар.
Рецепт сирної запіканки
Порції: 6
Час підготовки: 20 хвилин
Час приготування: 50 хвилин
Інгредієнти:
500 г сиру 9%
3 банана
3 яйця
100 г цукру
4 ст. л. сметани
4 ст. л. кукурудзяного крохмалю
1/3 ч. л. солі
1 ст. л. вершкового масла для змащування форми
Покроковий рецепт.
У мисці з'єднайте сир, сметану, яєчні жовтки, сіль і 100 г цукру.
Додайте 1,5 банана, нарізаних довільними шматочками, і кукурудзяний крохмаль. Добре перебейте блендером до кремового стану.
Ще 1,5 банана наріжте півкільцями і обережно додайте в сирну масу, ретельно перемішайте силіконовою лопаткою.
Яєчні білки збийте міксером з дрібкою солі до м'яких піків. Дуже обережно додайте їх до основної сирної маси. Обережно перемішайте лопаткою, щоб не порушити пухку структуру збитих білків.
Роз'ємну форму для випічки вистелити пергаментом і змастіть вершковим маслом. Обережно перелийте тісто в форму і трохи розрівняйте.
Випікайте в духовці з температурою 180 градусів протягом 50−60 хвилин в залежності від товщини шару.
А ведучий програми «Ранок з Україною» (канал «Україна») Григорій Герман поділився власним рецептом запіканки з кабачків.
фото instagram.com/klopotenko/101
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